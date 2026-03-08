$43.810.0050.900.00
Рынок готовится к скачку цен на нефть до $100 за баррель – FT

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

Блокировка Ормузского пролива и переполнение резервуаров вызвали дефицит сырья. Аналитики прогнозируют исторический рост цен на нефть и топливо.

Рынок готовится к скачку цен на нефть до $100 за баррель – FT

Мировые энергетические рынки оказались на пороге масштабного кризиса из-за фактической остановки экспорта нефти из Персидского залива. Как сообщает Financial Times, обострение конфликта между Израилем, США и Ираном привело к тому, что танкеры практически перестали проходить через Ормузский пролив. Этот маршрут является критически важным для мировой экономики, поскольку через него поставляется около 20% всего глобального объема топлива. Об этом пишет УНН.

Детали

Из-за невозможности безопасного вывоза сырья ключевые игроки региона – Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак – начали ограничивать добычу или полностью останавливать работу отдельных месторождений.

Иран закрыл проход для судов через Ормузский пролив - СМИ28.02.26, 19:23 • 12997 просмотров

Основной проблемой стало критическое переполнение наземных резервуаров для хранения нефти. Поскольку логистические цепочки разорваны, добытое сырье остается внутри стран-производителей, что вынуждает компании консервировать мощности.

Прогнозы аналитиков и исторический рост цен

Эксперты Goldman Sachs и Energy Aspects предупреждают о неизбежном скачке стоимости энергоносителей. Если ситуация вокруг Ормузского пролива не будет урегулирована в ближайшее время, цены на нефть и нефтепродукты, в частности дизельное топливо и бензин, могут обновить исторические максимумы. Динамика уже тревожная: только за прошедшую неделю цена американской нефти марки WTI продемонстрировала рекордный рост на 36%.

Аналитики сходятся во мнении, что отметка в $100 за баррель является лишь началом, если физические поставки с Ближнего Востока не возобновятся в кратчайшие сроки. 

Добыча нефти в Ираке упала на 60% из-за дефицита танкеров и блокировки Ормузского пролива08.03.26, 19:24 • 2616 просмотров

Степан Гафтко

