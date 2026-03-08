$43.810.0050.900.00
14:42
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
12:28
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
Добыча нефти в Ираке упала на 60% из-за дефицита танкеров и блокировки Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

Из-за войны с Ираном и закрытия Ормузского пролива Ирак сократил добычу до 1,8 млн баррелей. Дефицит танкеров и хранилищ вызвал энергетический кризис.

Добыча нефти в Ираке упала на 60% из-за дефицита танкеров и блокировки Ормузского пролива

Добыча нефти в Ираке сократилась примерно на 60% из-за невозможности загрузки и вывоза сырья в условиях масштабной войны с Ираном. В настоящее время страна добывает лишь 1,7-1,8 миллиона баррелей нефти ежедневно, тогда как до начала конфликта этот показатель достигал 4,3 миллиона баррелей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ирак стал первым крупным производителем в Персидском заливе, который был вынужден пойти на радикальное сокращение добычи, а впоследствии аналогичные меры приняли Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт.

Дефицит судов и переполнение хранилищ

Основной причиной энергетического коллапса стало фактическое закрытие Ормузского пролива, что привело к критической нехватке танкеров для экспорта сырья из региона.

Мировые цены на нефть и газ бьют многолетние рекорды из-за войны с Ираном07.03.26, 07:24 • 14524 просмотра

Из-за невозможности безопасного прохождения судов страны-производители вынуждены закачивать добытую нефть в наземные хранилища. Однако свободные мощности для хранения быстро исчерпываются, что заставляет компании консервировать скважины.

Последствия для мирового рынка

По словам источников, знакомых с ситуацией, сокращение добычи в ключевом нефтеносном регионе мира усугубляет глобальный дефицит топлива. Поскольку количество доступных танкеров для экспорта из Персидского залива постоянно уменьшается, логистический кризис становится главным фактором влияния на мировые цены. Дальнейшее падение добычи в Ираке и соседних странах угрожает стабильности энергоснабжения крупнейших экономик мира, которые зависели от ближневосточного сырья.

Иран закрыл проход для судов через Ормузский пролив - СМИ28.02.26, 19:23 • 12996 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Bloomberg L.P.
Ирак
Кувейт
Объединенные Арабские Эмираты
Иран