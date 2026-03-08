Добыча нефти в Ираке упала на 60% из-за дефицита танкеров и блокировки Ормузского пролива
Из-за войны с Ираном и закрытия Ормузского пролива Ирак сократил добычу до 1,8 млн баррелей. Дефицит танкеров и хранилищ вызвал энергетический кризис.
Добыча нефти в Ираке сократилась примерно на 60% из-за невозможности загрузки и вывоза сырья в условиях масштабной войны с Ираном. В настоящее время страна добывает лишь 1,7-1,8 миллиона баррелей нефти ежедневно, тогда как до начала конфликта этот показатель достигал 4,3 миллиона баррелей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Ирак стал первым крупным производителем в Персидском заливе, который был вынужден пойти на радикальное сокращение добычи, а впоследствии аналогичные меры приняли Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт.
Дефицит судов и переполнение хранилищ
Основной причиной энергетического коллапса стало фактическое закрытие Ормузского пролива, что привело к критической нехватке танкеров для экспорта сырья из региона.
Из-за невозможности безопасного прохождения судов страны-производители вынуждены закачивать добытую нефть в наземные хранилища. Однако свободные мощности для хранения быстро исчерпываются, что заставляет компании консервировать скважины.
Последствия для мирового рынка
По словам источников, знакомых с ситуацией, сокращение добычи в ключевом нефтеносном регионе мира усугубляет глобальный дефицит топлива. Поскольку количество доступных танкеров для экспорта из Персидского залива постоянно уменьшается, логистический кризис становится главным фактором влияния на мировые цены. Дальнейшее падение добычи в Ираке и соседних странах угрожает стабильности энергоснабжения крупнейших экономик мира, которые зависели от ближневосточного сырья.
