Видобуток нафти в Іраку впав на 60% через дефіцит танкерів та блокування Ормузької протоки
Київ • УНН
Через війну з Іраном та закриття Ормузької протоки Ірак скоротив видобуток до 1,8 млн барелів. Дефіцит танкерів та сховищ спричинив енергетичну кризу.
Видобуток нафти в Іраку скоротився приблизно на 60% через неможливість завантаження та вивезення сировини в умовах масштабної війни з Іраном. Наразі країна видобуває лише 1,7-1,8 мільйона барелів нафти щодня, тоді як до початку конфлікту цей показник сягав 4,3 мільйона барелів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Ірак став першим великим виробником у Перській затоці, який був змушений піти на радикальне скорочення видобутку, а згодом аналогічні заходи вжили Об'єднані Арабські Емірати та Кувейт.
Дефіцит суден та переповнення сховищ
Основною причиною енергетичного колапсу стало фактичне закриття Ормузької протоки, що призвело до критичної нестачі танкерів для експорту сировини з регіону.
Через неможливість безпечного проходження суден країни-виробники змушені закачувати видобуту нафту в наземні сховища. Однак вільні потужності для зберігання швидко вичерпуються, що змушує компанії консервувати свердловини.
Наслідки для світового ринку
За словами джерел, обізнаних із ситуацією, скорочення видобутку в ключовому нафтоносному регіоні світу посилює глобальний дефіцит палива. Оскільки кількість доступних танкерів для експорту з Перської затоки постійно зменшується, логістична криза стає головним чинником впливу на світові ціни. Подальше падіння видобутку в Іраку та сусідніх країнах загрожує стабільності енергопостачання найбільших економік світу, які залежали від близькосхідної сировини.
