У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
01:30 • 15058 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
6 березня, 23:10 • 23329 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 39940 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 47575 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 39285 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 64528 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 28510 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 25844 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 24279 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Світові ціни на нафту та газ б'ють багаторічні рекорди через війну з Іраном

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Нафта Brent подорожчала до 92,69 долара через блокування Ормузької протоки та удари по інфраструктурі. QatarEnergy оголосила форс-мажор через хаос.

Світові ціни на нафту та газ б'ють багаторічні рекорди через війну з Іраном

Масштабний воєнний конфлікт на Близькому Сході, що розпочався після ударів США та Ізраїлю по Ірану, спричинив хаос на глобальних енергетичних ринках та підвищення ціни на нафту та газ. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Протягом останнього тижня ціни на нафту продемонстрували стрімке зростання: американська WTI злетіла на 36%, досягнувши позначки 90,90 долара, а міжнародний еталон Brent подорожчав на 27% – до 92,69 долара за барель. Основною причиною колапсу стало фактичне заблокування Ормузької протоки, через яку щодня проходить близько 20 мільйонів барелів нафти, що становить п’яту частину світового споживання.

Колапс у Перській затоці та паніка на заправках

Попри заяви адміністрації Трампа про можливість швидкого завершення кампанії, судноплавство в регіоні практично зупинилося через високі ризики атак і відмову страхових компаній покривати збитки.

Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані06.03.26, 14:50 • 64525 переглядiв

Близько сотні танкерів застрягли на підходах до затоки, а компанія QatarEnergy вже оголосила про форс-мажорні обставини через удари по нафтогазовій інфраструктурі. Це безпосередньо позначилося на вартості життя в США та Європі, де водії вже бачать на стелах заправок ціни, яких не було з часів кризи 2022 року.

Політичний ультиматум та майбутнє цін

Трамп, який вимагає від Тегерана "беззастережної капітуляції", публічно демонструє спокій щодо енергетичної нестабільності, покладаючись на внутрішні резерви та очікуючи на швидку перемогу. Однак експерти попереджають: якщо Ормузька протока залишатиметься закритою протягом наступних кількох тижнів, ціна Brent може легко перетнути позначку 100–120 доларів. Американські споживачі дедалі скептичніше ставляться до офіційних прогнозів, побоюючись затяжного конфлікту, який змінить світову економіку.

Війна з Іраном спровокувала стрімке зростання цін на пальне в США07.03.26, 06:38 • 1414 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Сутички
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Іран