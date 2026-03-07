Світові ціни на нафту та газ б'ють багаторічні рекорди через війну з Іраном
Київ • УНН
Нафта Brent подорожчала до 92,69 долара через блокування Ормузької протоки та удари по інфраструктурі. QatarEnergy оголосила форс-мажор через хаос.
Масштабний воєнний конфлікт на Близькому Сході, що розпочався після ударів США та Ізраїлю по Ірану, спричинив хаос на глобальних енергетичних ринках та підвищення ціни на нафту та газ. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Протягом останнього тижня ціни на нафту продемонстрували стрімке зростання: американська WTI злетіла на 36%, досягнувши позначки 90,90 долара, а міжнародний еталон Brent подорожчав на 27% – до 92,69 долара за барель. Основною причиною колапсу стало фактичне заблокування Ормузької протоки, через яку щодня проходить близько 20 мільйонів барелів нафти, що становить п’яту частину світового споживання.
Колапс у Перській затоці та паніка на заправках
Попри заяви адміністрації Трампа про можливість швидкого завершення кампанії, судноплавство в регіоні практично зупинилося через високі ризики атак і відмову страхових компаній покривати збитки.
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані06.03.26, 14:50 • 64525 переглядiв
Близько сотні танкерів застрягли на підходах до затоки, а компанія QatarEnergy вже оголосила про форс-мажорні обставини через удари по нафтогазовій інфраструктурі. Це безпосередньо позначилося на вартості життя в США та Європі, де водії вже бачать на стелах заправок ціни, яких не було з часів кризи 2022 року.
Політичний ультиматум та майбутнє цін
Трамп, який вимагає від Тегерана "беззастережної капітуляції", публічно демонструє спокій щодо енергетичної нестабільності, покладаючись на внутрішні резерви та очікуючи на швидку перемогу. Однак експерти попереджають: якщо Ормузька протока залишатиметься закритою протягом наступних кількох тижнів, ціна Brent може легко перетнути позначку 100–120 доларів. Американські споживачі дедалі скептичніше ставляться до офіційних прогнозів, побоюючись затяжного конфлікту, який змінить світову економіку.
Війна з Іраном спровокувала стрімке зростання цін на пальне в США07.03.26, 06:38 • 1414 переглядiв