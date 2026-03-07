Війна з Іраном спровокувала стрімке зростання цін на пальне в США
Київ • УНН
Вартість бензину в США зросла на 11% через конфлікт з Іраном та нафту по 90 доларів. Це створює політичні ризики для республіканців перед виборами.
Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Сполучених Штатах продемонстрували різкий стрибок, що стало прямим наслідком масштабного військового конфлікту з Іраном. Обмеження експорту нафти призвело до того, що вартість сировини перевищила позначку 90 доларів за барель, посилюючи інфляційний тиск на американських споживачів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними асоціації AAA, лише за останній тиждень середня ціна на бензин зросла на 11%, досягнувши 3,32 долара за галон, що є найвищим показником за останні півтора року.
Економічні наслідки та реакція американських водіїв
Найбільше зростання цін зафіксовано в штатах Середнього Заходу та Півдня, зокрема в Джорджії, де вартість пального підскочила на 40 центів за галон лише за кілька днів. Американці змушені переглядати свої витрати та обмежувати поїздки, оскільки подорожчання дизельного палива на 15% суттєво впливає на логістику та вартість товарів.
Попри статус США як найбільшого виробника нафти, залежність від глобального ринку та імпорту мільйонів барелів щодня робить внутрішні ціни вразливими до геополітичних потрясінь у Перській затоці.
Політичні ризики для адміністрації Трампа
Ситуація з паливом створює серйозне випробування для Республіканської партії напередодні проміжних виборів у листопаді 2026 року. Хоча президент Дональд Трамп раніше обіцяв знизити витрати на енергоносії за рахунок розширення внутрішнього буріння, поточна нестабільність викликає невдоволення навіть у штатах, що традиційно його підтримують.
