$43.810.0950.900.07
ukenru
05:01 • 5100 перегляди
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
01:30 • 15031 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
6 березня, 23:10 • 23321 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 39933 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 47564 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 39282 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 64514 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 28509 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 25842 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 24272 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
1м/с
84%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На фронті відбулося 135 бойових зіткнень, ворог застосував понад 3,5 тис. дронів - Генштаб6 березня, 20:30 • 8916 перегляди
Трамп заявив, що Куба “скоро впаде”6 березня, 20:44 • 6278 перегляди
Під Полтавою впав ворожий безпілотник, пошкоджено покрівлю будинку6 березня, 21:07 • 12495 перегляди
Україна та Польща розгортають спільне виробництво САУ БогданаPhoto6 березня, 22:39 • 7176 перегляди
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною6 березня, 23:51 • 18140 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 30779 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 37807 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 64503 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 39086 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 47161 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Марко Рубіо
Олег Синєгубов
Джо Байден
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 14186 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 14941 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 32955 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 29363 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 30970 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
CAESAR
The Guardian
Іскандер (ОТРК)

У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці

Київ • УНН

 • 5112 перегляди

Рятувальники деблокували четверте тіло з-під завалів п'ятиповерхівки в Харкові. Поранення отримали 10 осіб, серед яких троє дітей, пошуки тривають.

У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці

Рятувальні служби деблокували тіло четвертої жертви з-під завалів житлового будинку в Київському районі Харкова, який вночі зазнав прямого влучання російської балістичної ракети. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив виявлення ще одного загиблого, зазначивши, що пошукова операція продовжується. Про це пише УНН.

Деталі

Наразі відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє дітей – хлопчики 6 та 11 років, а також 17-річна дівчина, водночас рятувальникам вдалося витягнути живими чотирьох людей.

Руйнування житлового сектору та хід рятувальних робіт

Удар балістикою спричинив повне руйнування під’їзду п’ятиповерхівки з першого по п’ятий поверхи, а також серйозно пошкодив конструкції квартир у сусідньому будинку. На місці події виникла масштабна пожежа. За попередніми розрахунками, під уламками будівлі можуть залишатися ще кілька мешканців, чия доля наразі невідома.

Наразі прокурори документують наслідки влучання ракети у Київському районі Харкова.

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВА07.03.26, 03:30 • 15042 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Нерухомість
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків