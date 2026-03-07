У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
Рятувальники деблокували четверте тіло з-під завалів п'ятиповерхівки в Харкові. Поранення отримали 10 осіб, серед яких троє дітей, пошуки тривають.
Рятувальні служби деблокували тіло четвертої жертви з-під завалів житлового будинку в Київському районі Харкова, який вночі зазнав прямого влучання російської балістичної ракети. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив виявлення ще одного загиблого, зазначивши, що пошукова операція продовжується. Про це пише УНН.
Деталі
Наразі відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє дітей – хлопчики 6 та 11 років, а також 17-річна дівчина, водночас рятувальникам вдалося витягнути живими чотирьох людей.
Руйнування житлового сектору та хід рятувальних робіт
Удар балістикою спричинив повне руйнування під’їзду п’ятиповерхівки з першого по п’ятий поверхи, а також серйозно пошкодив конструкції квартир у сусідньому будинку. На місці події виникла масштабна пожежа. За попередніми розрахунками, під уламками будівлі можуть залишатися ще кілька мешканців, чия доля наразі невідома.
Наразі прокурори документують наслідки влучання ракети у Київському районі Харкова.
