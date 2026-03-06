Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба "скоро впаде", але вона хоче укласти угоду, тому він направить до країни держсекретаря Марко Рубіо. Про це Трамп заявив CNN, передає УНН.

Куба скоро впаде, до речі, це не має відношення до справи, але Куба теж впаде. Вони так хочуть укласти угоду

Він заявив, що Куба "хоче укласти угоду, тому я відправлю туди Марко Рубіо".

Подивимося, як це вийде. Зараз ми дійсно зосереджені на цьому. У нас є багато часу, але Куба готова - після 50 років