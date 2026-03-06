Трамп заявив, що Куба “скоро впаде”
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Куба скоро впаде, але вона прагне укласти угоду. Тому він направить до країни держсекретаря Марко Рубіо.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба "скоро впаде", але вона хоче укласти угоду, тому він направить до країни держсекретаря Марко Рубіо. Про це Трамп заявив CNN, передає УНН.
Куба скоро впаде, до речі, це не має відношення до справи, але Куба теж впаде. Вони так хочуть укласти угоду
Він заявив, що Куба "хоче укласти угоду, тому я відправлю туди Марко Рубіо".
Подивимося, як це вийде. Зараз ми дійсно зосереджені на цьому. У нас є багато часу, але Куба готова - після 50 років
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив про ведення активних переговорів з урядом Куби щодо майбутнього статусу острова, який наразі перебуває у стані економічного колапсу. Спілкуючись із журналістами перед поїздкою до Техасу, американський лідер зазначив, що кубинська влада сама ініціювала діалог через відсутність ресурсів для подальшого функціонування держави.