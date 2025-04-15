Трамп представив мита майже для всіх країн, але не для росії. У Білому домі пояснили це тим, що санкції США вже унеможливлюють значну торгівлю з рф.
Адміністрація Трампа скасує тимчасовий законний статус для 530 тисяч мігрантів. Цей крок припиняє програму "пароля", що дозволяла їм в'їжджати до США за Байдена.
Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.
У п’ятницю ввечері значна частина Куби залишилася без електропостачання через аварію в енергосистемі. Триває розслідування інциденту, фахівці аналізують причини перебоїв.
Адміністрація Трампа тимчасово заморозила розгляд імміграційних заявок від мігрантів з України та Латинської Америки. Рішення пов'язане з перевіркою потенційних випадків шахрайства та безпековими питаннями.
ФБР виявило близько 14 000 сторінок засекречених документів про вбивство президента Кеннеді у 1963 році. Це стало відповіддю на указ Дональда Трампа про розсекречення всіх матеріалів справи.
Google почав пропонувати користувачам назву "Американська затока" замість Мексиканської затоки після указу Трампа. Зміна назви викликала суперечки між США та Мексикою, яка відмовляється визнавати нову назву.
Міністр закордонних справ Ізраїлю оголосив про вихід країни з Ради ООН з прав людини через дискримінацію. За його словами, понад 20% усіх резолюцій Ради були спрямовані проти Ізраїлю.
Військовий літак C-17 доставив першу групу затриманих мігрантів з Техасу до бази Гуантанамо на Кубі. США планують розширити потужності бази для утримання до 30 тисяч осіб та направляють додаткових морських піхотинців.
Трамп заявив про домовленість з Венесуелою щодо прийому депортованих громадян та надання транспорту. Угода досягнута після зустрічі спецпредставника США з Мадуро, незважаючи на невизнання його президентства.
Адміністрація Трампа готується припинити програму Байдена, яка дозволила 530 000 мігрантів легально прибути до США. Планується скасування "паролю" для громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.
Клаудія Шейнбаум написала листа Google щодо перейменування Мексиканської затоки на Американську. Президентка наголосила, що США не мають права в односторонньому порядку змінювати назву спільної водойми.
Міністерство внутрішньої безпеки США видало розпорядження про призупинення програм тимчасового в'їзду іммігрантів. Рішення зачепить українців, кубинців, венесуельців та інших, які мали можливість в'їзду за спонсорською підтримкою.
Президент США підписав указ про початок процесу визнання єменського руху "Ансар Аллах" іноземною терористичною організацією. Рішення пов'язане з атаками хуситів на кораблі США в Червоному морі та загрозою морській торгівлі.
Дональд Трамп скасував нещодавнє рішення Байдена про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму. Рішення Байдена було частиною угоди з католицькою церквою щодо звільнення 553 політв'язнів.
Команда новообраного президента США Трампа заявляє про намір змінити режим у Венесуелі. Радники порівнюють можливе усунення Мадуро з нещодавнім поваленням Асада та розглядають невійськові методи впливу.
Байден виключив Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму перед завершенням президентства. У відповідь Куба погодилась звільнити 553 ув'язнених, включаючи політичних в'язнів та учасників протестів 2021 року.
Адміністрація Байдена планує виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму в рамках угоди про звільнення політв'язнів. Це рішення може бути скасоване після інавгурації нового президента США.
Пентагон репатріював до Тунісу 59-річного Рідаха Бін Салеха аль-Язіді, який перебував у в'язниці Гуантанамо з дня її відкриття. Його звільнення є частиною програми Байдена зі скорочення кількості ув'язнених.
Головна електростанція Куби в провінції Матансас вийшла з ладу, залишивши мільйони споживачів без світла. Влада призупинила навчання та роботу, обіцяючи відновити електропостачання до четверга.
У П'ємонті Tesla врізалася в цементну стіну та загорілася, троє старшокласників загинули, один отримав опіки. Про аварію повідомив IPhone з автомобіля, поліція розслідує швидкість як можливу причину інциденту.
Підводний землетрус магнітудою 6 балів стався біля узбережжя Японії на глибині 10 км. Протягом п'яти годин зафіксовано ще 6 поштовхів, очікуються коливання рівня моря в прибережних регіонах.
На узбережжі Каліфорнії знайдено мертву рибу-ремінь, яка вважається міфічним провісником стихійних лих. Це лише другий випадок за три місяці та 21-й з 1901 року.
На сході Куби стався землетрус магнітудою 6,8 з епіцентром за 40 км від міста Бартоломе Масо. Поштовхи відчувалися по всій східній частині острова, проте повідомлень про руйнування чи постраждалих немає.
Генпрокуратура Куби підтвердила арешти протестувальників у трьох провінціях через демонстрації проти відключення електроенергії. Відключення сталося внаслідок урагану "Рафаель", який пройшов островом зі швидкістю 185 км/год.
Військовий суддя США затвердив угоду про визнання вини з Халідом Шейхом Мохамедом та двома спільниками. Замість смертної кари обвинувачені можуть отримати довічне ув'язнення.
Ураган "Рафаель" спричинив загальнонаціональне відключення електроенергії на Кубі. Евакуйовано 70 000 людей, а шторм третьої категорії приніс сильні дощі та загрозу повеней.
Президент Аргентини Хав'єр Мілей звільнив главу МЗС Діану Мондіно через голосування за зняття санкцій з Куби. Аргентина вперше за час президентства Мілея не підтримала позицію США.
В Італії через сильні дощі та повені евакуйовано понад 2000 людей. Найбільше постраждав регіон Емілія-Романья, де загинула одна людина, а збитки оцінюються в мільйони євро.
Ураган "Оскар" ослаб до тропічного шторму після виходу на берег Куби. На східному узбережжі острова зафіксовано серйозні руйнування, повені та відключення електроенергії, що викликало протести населення.