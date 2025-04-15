$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26173 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 156304 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 136092 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139068 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 134749 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134724 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196398 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77586 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164664 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116959 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 45912 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 58619 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 64054 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 54754 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 35816 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 15428 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 25287 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 55428 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 64682 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 156327 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 7904 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13252 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15158 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110806 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112361 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Куба

Острівна країна в Карибському басейні
Новини по темi

Білий дім пояснив, чому росія не включена до нових мит Трампа

Трамп представив мита майже для всіх країн, але не для росії. У Білому домі пояснили це тим, що санкції США вже унеможливлюють значну торгівлю з рф.

Політика • 3 квітня, 05:45 • 5774 перегляди

Трамп скасував законний статус для 530 тисяч мігрантів

Адміністрація Трампа скасує тимчасовий законний статус для 530 тисяч мігрантів. Цей крок припиняє програму "пароля", що дозволяла їм в'їжджати до США за Байдена.

Новини Світу • 22 березня, 12:05 • 30078 перегляди

Трампу пропонують націлитися на 43 країни у новому списку заборони на поїздки, серед пропозицій рф та білорусь - NYT

Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.

Новини Світу • 15 березня, 07:37 • 22066 перегляди

На Кубі сталася масштабна аварія в енергосистемі: частина країни без світла

У п’ятницю ввечері значна частина Куби залишилася без електропостачання через аварію в енергосистемі. Триває розслідування інциденту, фахівці аналізують причини перебоїв.

Новини Світу • 15 березня, 02:42 • 16878 перегляди

США призупинили розгляд імміграційних заявок від українців за програмами Байдена - ЗМІ

Адміністрація Трампа тимчасово заморозила розгляд імміграційних заявок від мігрантів з України та Латинської Америки. Рішення пов'язане з перевіркою потенційних випадків шахрайства та безпековими питаннями.

Суспільство • 19 лютого, 07:27 • 55454 перегляди

Після указу Трампа ФБР розкрило приховані файли про вбивство Кеннеді

ФБР виявило близько 14 000 сторінок засекречених документів про вбивство президента Кеннеді у 1963 році. Це стало відповіддю на указ Дональда Трампа про розсекречення всіх матеріалів справи.

Новини Світу • 11 лютого, 09:24 • 30677 перегляди

Google пропонує "Американська затока" у пошуку Мексиканської затоки

Google почав пропонувати користувачам назву "Американська затока" замість Мексиканської затоки після указу Трампа. Зміна назви викликала суперечки між США та Мексикою, яка відмовляється визнавати нову назву.

Новини Світу • 11 лютого, 08:04 • 23387 перегляди

Ізраїль слідом за США вийде з Ради ООН з прав людини

Міністр закордонних справ Ізраїлю оголосив про вихід країни з Ради ООН з прав людини через дискримінацію. За його словами, понад 20% усіх резолюцій Ради були спрямовані проти Ізраїлю.

Новини Світу • 5 лютого, 18:26 • 70960 перегляди

США починають відправку мігрантів до Гуантанамо - WSJ

Військовий літак C-17 доставив першу групу затриманих мігрантів з Техасу до бази Гуантанамо на Кубі. США планують розширити потужності бази для утримання до 30 тисяч осіб та направляють додаткових морських піхотинців.

Новини Світу • 5 лютого, 06:29 • 23607 перегляди

Трамп заявив, що Венесуела погодилася прийняти своїх громадян, депортованих зі США

Трамп заявив про домовленість з Венесуелою щодо прийому депортованих громадян та надання транспорту. Угода досягнута після зустрічі спецпредставника США з Мадуро, незважаючи на невизнання його президентства.

Новини Світу • 1 лютого, 19:13 • 39631 перегляди

Адміністрація Трампа планує скасувати легальний статус прийнятих при Байдені мігрантів

Адміністрація Трампа готується припинити програму Байдена, яка дозволила 530 000 мігрантів легально прибути до США. Планується скасування "паролю" для громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.

Новини Світу • 1 лютого, 08:05 • 35052 перегляди

Президентка Мексики вимагає від Google не міняти назву затоки на Американську, як того хоче Трамп

Клаудія Шейнбаум написала листа Google щодо перейменування Мексиканської затоки на Американську. Президентка наголосила, що США не мають права в односторонньому порядку змінювати назву спільної водойми.

Новини Світу • 30 січня, 21:38 • 27943 перегляди

Чиновники Трампа призупиняють програми прийому іммігрантів, у тому числі українців - NYT

Міністерство внутрішньої безпеки США видало розпорядження про призупинення програм тимчасового в'їзду іммігрантів. Рішення зачепить українців, кубинців, венесуельців та інших, які мали можливість в'їзду за спонсорською підтримкою.

Політика • 25 січня, 08:53 • 60096 перегляди

Трамп підписав указ, яким визнає хуситів "терористами"

Президент США підписав указ про початок процесу визнання єменського руху "Ансар Аллах" іноземною терористичною організацією. Рішення пов'язане з атаками хуситів на кораблі США в Червоному морі та загрозою морській торгівлі.

Політика • 23 січня, 00:27 • 102011 перегляди

Трамп повернув Кубу до списку держав-спонсорів тероризму

Дональд Трамп скасував нещодавнє рішення Байдена про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму. Рішення Байдена було частиною угоди з католицькою церквою щодо звільнення 553 політв'язнів.

Новини Світу • 21 січня, 22:33 • 28874 перегляди

Трамп планує усунути Мадуро: що готує нова адміністрація США для Венесуели

Команда новообраного президента США Трампа заявляє про намір змінити режим у Венесуелі. Радники порівнюють можливе усунення Мадуро з нещодавнім поваленням Асада та розглядають невійськові методи впливу.

Новини Світу • 19 січня, 07:35 • 32772 перегляди

Байден виключив Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму, тож країна звільнить понад 550 вʼязнів

Байден виключив Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму перед завершенням президентства. У відповідь Куба погодилась звільнити 553 ув'язнених, включаючи політичних в'язнів та учасників протестів 2021 року.

Новини Світу • 15 січня, 09:38 • 23428 перегляди

Байден вирішив виключити Кубу зі списку країн-спонсорів тероризму

Адміністрація Байдена планує виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму в рамках угоди про звільнення політв'язнів. Це рішення може бути скасоване після інавгурації нового президента США.

Новини Світу • 15 січня, 00:54 • 45314 перегляди

Пентагон звільнив в'язня Гуантанамо, який перебував там з першого дня її відриття

Пентагон репатріював до Тунісу 59-річного Рідаха Бін Салеха аль-Язіді, який перебував у в'язниці Гуантанамо з дня її відкриття. Його звільнення є частиною програми Байдена зі скорочення кількості ув'язнених.

Новини Світу • 31 грудня, 07:45 • 34578 перегляди

На Кубі знову масштабне відключення електроенергії через аварію, мільйони споживачів залишилися без світла

Головна електростанція Куби в провінції Матансас вийшла з ладу, залишивши мільйони споживачів без світла. Влада призупинила навчання та роботу, обіцяючи відновити електропостачання до четверга.

Новини Світу • 5 грудня, 00:33 • 17811 перегляди

Троє старшокласників в Каліфорнії загинули внаслідок аварії Tesla, один травмувався

У П'ємонті Tesla врізалася в цементну стіну та загорілася, троє старшокласників загинули, один отримав опіки. Про аварію повідомив IPhone з автомобіля, поліція розслідує швидкість як можливу причину інциденту.

Новини Світу • 29 листопада, 07:44 • 14549 перегляди

Поблизу узбережжя Японії стався підводний землетрус

Підводний землетрус магнітудою 6 балів стався біля узбережжя Японії на глибині 10 км. Протягом п'яти годин зафіксовано ще 6 поштовхів, очікуються коливання рівня моря в прибережних регіонах.

Новини Світу • 17 листопада, 20:13 • 29708 перегляди

Рідкісну "рибу-ремінь", міфічний вісник загибелі, знайдено в Каліфорнії

На узбережжі Каліфорнії знайдено мертву рибу-ремінь, яка вважається міфічним провісником стихійних лих. Це лише другий випадок за три місяці та 21-й з 1901 року.

Новини Світу • 17 листопада, 14:03 • 22443 перегляди

На Кубі стався землетрус магнітудою 6,8

На сході Куби стався землетрус магнітудою 6,8 з епіцентром за 40 км від міста Бартоломе Масо. Поштовхи відчувалися по всій східній частині острова, проте повідомлень про руйнування чи постраждалих немає.

Новини Світу • 10 листопада, 21:54 • 20171 перегляди

На Кубі арешти після протестів через масштабне відключення світла

Генпрокуратура Куби підтвердила арешти протестувальників у трьох провінціях через демонстрації проти відключення електроенергії. Відключення сталося внаслідок урагану "Рафаель", який пройшов островом зі швидкістю 185 км/год.

Новини Світу • 10 листопада, 12:59 • 23046 перегляди

Американський військовий суддя затвердив угоду з організатором терактів 11 вересня

Військовий суддя США затвердив угоду про визнання вини з Халідом Шейхом Мохамедом та двома спільниками. Замість смертної кари обвинувачені можуть отримати довічне ув'язнення.

Новини Світу • 8 листопада, 07:55 • 16592 перегляди

Куба знову залишилася без електрики на тлі урагану

Ураган "Рафаель" спричинив загальнонаціональне відключення електроенергії на Кубі. Евакуйовано 70 000 людей, а шторм третьої категорії приніс сильні дощі та загрозу повеней.

Новини Світу • 7 листопада, 14:19 • 14901 перегляди

Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН проти санкцій щодо Куби

Президент Аргентини Хав'єр Мілей звільнив главу МЗС Діану Мондіно через голосування за зняття санкцій з Куби. Аргентина вперше за час президентства Мілея не підтримала позицію США.

Новини Світу • 31 жовтня, 00:13 • 22381 перегляди

Понад 2 000 людей евакуйовано в Італії через повені

В Італії через сильні дощі та повені евакуйовано понад 2000 людей. Найбільше постраждав регіон Емілія-Романья, де загинула одна людина, а збитки оцінюються в мільйони євро.

Новини Світу • 21 жовтня, 09:43 • 14730 перегляди

Ураган "Оскар" ослаб до рівня тропічного шторму, проте на Кубі зафіксовано серйозні руйнування - ЗМІ

Ураган "Оскар" ослаб до тропічного шторму після виходу на берег Куби. На східному узбережжі острова зафіксовано серйозні руйнування, повені та відключення електроенергії, що викликало протести населення.

Новини Світу • 21 жовтня, 08:16 • 12845 перегляди