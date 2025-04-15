Рідкісну "рибу-ремінь", міфічний вісник загибелі, знайдено в Каліфорнії

На узбережжі Каліфорнії знайдено мертву рибу-ремінь, яка вважається міфічним провісником стихійних лих. Це лише другий випадок за три місяці та 21-й з 1901 року.