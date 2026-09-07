Куба заявила про відсутність переговорів із США попри "геноцидну" блокаду

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У понеділок глава зовнішньополітичного відомства Куби заявив, що переговори зі США не ведуться і не плануються на майбутнє, на тлі "геноцидної" блокади, яка, за оцінками Гавани, завдала острівній державі економічних збитків на суму понад 8 мільярдів доларів за останній рік, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Жодних переговорів чи узгодженого порядку денного немає, хоча готовність підтримувати контакти зберігається, незважаючи на відсутність прогресу", — повідомив журналістам на прес-конференції в Гавані міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес.

Родрігес зазначив, що збитки від чинного вже кілька десятиліть торговельного ембарго США проти Куби виросли в 2025 році на 7 відсотків порівняно з попереднім роком, досягнувши 8,1 мільярда доларів.

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Глава МЗС Куби заявив, що фінансові втрати для економіки країни різко зростуть у перші місяці 2026 року після того, як адміністрація Трампа ввела нафтову блокаду острова, яка практично паралізувала виробництво і призвела до загальнонаціональних відключень електрики, які тривають по кілька днів.

"Блокада карає не уряд, вона карає кожну людину (на острові) в усіх відношеннях, – сказав кубинський дипломат. — Це означає довгі місяці життя, коли електрика подається лише на 2–3 години на день чи навіть менше; це псування продуктів, спека, що не дає спати, і діти, які роблять уроки майже у повній темряві".

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Держдепартамент США не надав оперативного коментаря щодо заяв Родрігеса.

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США, які вважають кубинський уряд загрозою національній безпеці, раніше заявляли, що блокада та посилення санкцій необхідні для примусової зміни комуністичного режиму, який адміністрація Трампа звинувачує в обмеженні економічних прав та прав людини кубинців.

ООН назвала санкції Трампа та енергетичну блокаду порушенням міжнародного права. У серпні група експертів ООН попередила про зростання ризику спалахів захворювань на острові у зв'язку з посиленням санкцій з боку США.

Крім того, нещодавно США випустили попередження у сфері охорони здоров'я про різке зростання кількості кишкових захворювань та діареї, спричинених перебоями у водопостачанні та подачі електроенергії на острові.