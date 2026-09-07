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Куба заявила про відсутність переговорів із США попри "геноцидну" блокаду

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Куба заявила, що переговори зі США не ведуться, а збитки від ембарго у 2025 році сягнули 8,1 млрд доларів. Гавана звинувачує нафтову блокаду у тривалих відключеннях.

Куба заявила про відсутність переговорів із США попри "геноцидну" блокаду
REUTERS/Norlys Perez

У понеділок глава зовнішньополітичного відомства Куби заявив, що переговори зі США не ведуться і не плануються на майбутнє, на тлі "геноцидної" блокади, яка, за оцінками Гавани, завдала острівній державі економічних збитків на суму понад 8 мільярдів доларів за останній рік, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Жодних переговорів чи узгодженого порядку денного немає, хоча готовність підтримувати контакти зберігається, незважаючи на відсутність прогресу", — повідомив журналістам на прес-конференції в Гавані міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес.

Родрігес зазначив, що збитки від чинного вже кілька десятиліть торговельного ембарго США проти Куби виросли в 2025 році на 7 відсотків порівняно з попереднім роком, досягнувши 8,1 мільярда доларів.

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Глава МЗС Куби заявив, що фінансові втрати для економіки країни різко зростуть у перші місяці 2026 року після того, як адміністрація Трампа ввела нафтову блокаду острова, яка практично паралізувала виробництво і призвела до загальнонаціональних відключень електрики, які тривають по кілька днів.

"Блокада карає не уряд, вона карає кожну людину (на острові) в усіх відношеннях, – сказав кубинський дипломат. — Це означає довгі місяці життя, коли електрика подається лише на 2–3 години на день чи навіть менше; це псування продуктів, спека, що не дає спати, і діти, які роблять уроки майже у повній темряві".

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Держдепартамент США не надав оперативного коментаря щодо заяв Родрігеса.

Додамо

США, які вважають кубинський уряд загрозою національній безпеці, раніше заявляли, що блокада та посилення санкцій необхідні для примусової зміни комуністичного режиму, який адміністрація Трампа звинувачує в обмеженні економічних прав та прав людини кубинців.

ООН назвала санкції Трампа та енергетичну блокаду порушенням міжнародного права. У серпні група експертів ООН попередила про зростання ризику спалахів захворювань на острові у зв'язку з посиленням санкцій з боку США.

Крім того, нещодавно США випустили попередження у сфері охорони здоров'я про різке зростання кількості кишкових захворювань та діареї, спричинених перебоями у водопостачанні та подачі електроенергії на острові.

Антоніна Туманова

Світ
Куба
Організація Об'єднаних Націй
Сполучені Штати Америки