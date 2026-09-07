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Куба заявила об отсутствии переговоров с США, несмотря на "геноцидную" блокаду

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Куба заявила, что переговоры с США не ведутся, а ущерб от эмбарго в 2025 году достиг 8,1 млрд долларов. Гавана обвиняет нефтяную блокаду в продолжительных отключениях.

Куба заявила об отсутствии переговоров с США, несмотря на "геноцидную" блокаду
REUTERS/Norlys Perez

В понедельник глава внешнеполитического ведомства Кубы заявил, что переговоры с США не ведутся и не планируются в будущем на фоне «геноцидной» блокады, которая, по оценкам Гаваны, нанесла островному государству экономический ущерб на сумму более 8 миллиардов долларов за последний год, передает УНН со ссылкой на Reuters.

«Никаких переговоров или согласованной повестки дня нет, хотя готовность поддерживать контакты сохраняется, несмотря на отсутствие прогресса», — сообщил журналистам на пресс-конференции в Гаване министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

Родригес отметил, что ущерб от действующего уже несколько десятилетий торгового эмбарго США против Кубы вырос в 2025 году на 7 процентов по сравнению с предыдущим годом, достигнув 8,1 миллиарда долларов.

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Глава МИД Кубы заявил, что финансовые потери для экономики страны резко возрастут в первые месяцы 2026 года после того, как администрация Трампа ввела нефтяную блокаду острова, которая практически парализовала производство и привела к общенациональным отключениям электроэнергии, длящимся по несколько дней.

«Блокада наказывает не правительство, она наказывает каждого человека (на острове) во всех отношениях, — сказал кубинский дипломат. — Это означает долгие месяцы жизни, когда электричество подается лишь на 2–3 часа в день или даже меньше; это порча продуктов, жара, не дающая спать, и дети, которые делают уроки почти в полной темноте».

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Госдепартамент США не предоставил оперативного комментария относительно заявлений Родригеса.

Добавим

США, которые считают кубинское правительство угрозой национальной безопасности, ранее заявляли, что блокада и усиление санкций необходимы для принудительной смены коммунистического режима, который администрация Трампа обвиняет в ограничении экономических прав и прав человека кубинцев.

ООН назвала санкции Трампа и энергетическую блокаду нарушением международного права. В августе группа экспертов ООН предупредила о повышении риска вспышек заболеваний на острове в связи с усилением санкций со стороны США.

Кроме того, недавно США выпустили предупреждение в сфере здравоохранения о резком росте числа кишечных заболеваний и случаев диареи, вызванных перебоями в водоснабжении и подаче электроэнергии на острове.

Антонина Туманова

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