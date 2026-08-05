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Куба восстановила электроснабжение после масштабного блэкаута и обвинила США в кризисе

Киев • УНН

 • 3561 просмотра

На Кубе полностью восстановили электроснабжение после почти 36-часового блэкаута. Власти страны обвинили в кризисе американские санкции и нефтяную блокаду.

Куба восстановила электроснабжение после масштабного блэкаута и обвинила США в кризисе

На Кубе полностью восстановили электроснабжение после общенационального отключения, которое длилось почти 36 часов. Власти страны заявили, что причиной энергетического кризиса стали американские санкции. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министерство энергетики Кубы сообщило, что работу национальной электросети полностью восстановили около 11:35 по местному времени во вторник. Общенациональный блэкаут произошел вечером в воскресенье и был уже четвертым менее чем за месяц.

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По информации правительства, процесс восстановления электроснабжения затянулся из-за неблагоприятных погодных условий.

Гавана обвинила США в отключениях

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что повторные масштабные отключения электроэнергии являются следствием американских санкций, в частности, как он утверждает, фактической нефтяной блокады, которая длится уже восемь месяцев.

Повторные отключения электроэнергии являются прямым следствием геноцидной блокады

– заявил Родригес.

По его словам, санкции лишили страну доступа к топливу, запасным частям и международной технической поддержке, что затрудняет стабильную работу энергетической системы.

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В то же время Bloomberg отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа усиливает экономическое давление на Кубу, стремясь добиться смены коммунистического режима, который находится у власти на острове почти семь десятилетий.

В ответ кубинские власти ввели ряд рыночных экономических реформ, однако подчеркивают, что политическая система страны не является предметом переговоров.

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Степан Гафтко

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