США готовы быть "терпеливыми" в отношении темпов изменений на Кубе - Рубио

США готовы быть "очень реалистичными" и "терпеливыми" в процессе обеспечения того, чтобы кубинский народ "мог ощутить процветание, безопасность и лучшую жизнь в будущем". Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает УНН.

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Рубио настаивал на том, что социалистическая экономическая модель страны не работает и что кубинское правительство больше заинтересовано в сохранении власти, а не в проведении реформ.

Но он сказал, что "мы продолжим говорить с ними о том, какие изменения они могут внести", потому что это касается национальной безопасности США.

"Это несостоявшееся государство. Но я никогда не называл никаких сроков относительно того, как будут выглядеть изменения или когда они произойдут", — сказал Рубио.

Во вторник самолет доставил на Кубу продукты питания и гигиенические наборы в рамках усилий США по оказанию прямой помощи жителям.

Куба обвинила США в "тихой войне" и энергетической блокаде