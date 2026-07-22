США готовы быть "терпеливыми" в отношении темпов изменений на Кубе - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности к реалистичному и терпеливому подходу, чтобы кубинский народ ощутил процветание. Он подчеркнул, что социалистическая модель не работает, но сроки изменений не определены.
США готовы быть "очень реалистичными" и "терпеливыми" в процессе обеспечения того, чтобы кубинский народ "мог ощутить процветание, безопасность и лучшую жизнь в будущем". Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает УНН.
Детали
Рубио настаивал на том, что социалистическая экономическая модель страны не работает и что кубинское правительство больше заинтересовано в сохранении власти, а не в проведении реформ.
Но он сказал, что "мы продолжим говорить с ними о том, какие изменения они могут внести", потому что это касается национальной безопасности США.
"Это несостоявшееся государство. Но я никогда не называл никаких сроков относительно того, как будут выглядеть изменения или когда они произойдут", — сказал Рубио.
Во вторник самолет доставил на Кубу продукты питания и гигиенические наборы в рамках усилий США по оказанию прямой помощи жителям.
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