Куба обвинила США в "тихой войне" и энергетической блокаде

$44.560.0150.870.15
ukenru
Эксклюзив
7 июля, 16:40 • 12554 просмотра
Запуск 5G в Украине: когда ждать, и чем сеть отличается от предыдущих версий Photo
7 июля, 15:26 • 32376 просмотра
Обыски в Vyriy Industries: в ОГП сообщили о расследовании завладения бюджетными средствами на почти 7 млрд гривенPhoto
7 июля, 13:51 • 26859 просмотра
Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд
7 июля, 13:06 • 31846 просмотра
Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 39374 просмотра
ГБР проводит обыски у производителя дронов Vyriy Industries
7 июля, 12:02 • 27910 просмотра
"А мы достали": Зеленский рассказал, как Украина разрушила миф о российском глубоком тылу и поразила все крупные НПЗ
Эксклюзив
7 июля, 11:19 • 30202 просмотра
Нагрузки, о которых мало говорят: как меняется тело женщины во время беременности
7 июля, 10:45 • 41711 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: найдено тело подозреваемой, есть двое задержанных, среди них сотрудник ГУРVideo
7 июля, 08:52 • 31073 просмотра
Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТОVideo
7 июля, 07:52 • 81822 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2м/с
94%
742мм
Популярные новости
В Кривом Роге произошла стычка между гражданскими женщинами и мужчинами в военной форме, прозвучала стрельба - СМИ7 июля, 15:57 • 4700 просмотра
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 22011 просмотра
Жителя Киева подозревают в сексуальном насилии в отношении пятерых малолетних племянников7 июля, 17:36 • 7078 просмотра
В Вишневом продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, для тушения огня привлекли вертолётPhoto7 июля, 18:40 • 14522 просмотра
Премьер Норвегии повторил жест болельщиков «гребля викингов» на встрече с ЗеленскимVideo19:05 • 9090 просмотра
публикации
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 22043 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения7 июля, 12:00 • 58591 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 81822 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 89612 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo7 июля, 06:01 • 80900 просмотра
Актуальные люди
Марин Ле Пен
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 68302 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 61557 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 59237 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 100679 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 109133 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Куба обвинила США в "тихой войне" и энергетической блокаде

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Куба обвинила США в ведении "многоуровневой и нетрадиционной войны" из-за нефтяного эмбарго, которое вызвало энергетический кризис. США отвергли обвинения, назвав заявления пропагандой.

Куба обвинила США в "тихой войне" и энергетической блокаде

Куба обвинила Соединенные Штаты в ведении "многоуровневой и нетрадиционной войны" против страны, заявив, что американское нефтяное эмбарго вызвало энергетический кризис на острове. Об этом министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, пишет УНН.

Детали

По словам Родригеса, давление США продолжается почти семь десятилетий, а за последние семь месяцев только усилилось. Он заявил, что нефтяное эмбарго фактически является морской блокадой, которую Куба расценивает как акт войны.

Поставки топлива на Кубу блокируются как с коммерческой, так и с гуманитарной точки зрения из-за прямых угроз, односторонних принудительных мер и даже преследования или запугивания танкеров

– сказал Родригес.

 США отвергли обвинения

Министр также заявил, что из-за нехватки топлива на Кубе ухудшается гуманитарная ситуация.

Нефтяное эмбарго душит и убивает тихо

– подчеркнул он.

По данным кубинских властей, страна производит лишь около 40% необходимого ей топлива. Дополнительно ситуацию усугубил масштабный сбой в энергосистеме, из-за которого часть жителей уже почти двое суток остается без электроэнергии.

Представитель США при ООН Джефф Бартос отверг обвинения Кубы и заявил, что кубинские власти распространяют пропаганду.

Освободит ли эта встреча политических заключенных Кубы? Вернет ли она украденные зарплаты кубинских врачей, отправленных за границу? Помешает ли она государству оставаться на миллиардах, пока кубинские семьи голодают? Ответ – нет

– сказал Бартос.

Энергосистема Кубы потерпела масштабный крах, без света остались около 10 млн человек06.07.26, 23:58 • 3992 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира