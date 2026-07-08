Куба обвинила Соединенные Штаты в ведении "многоуровневой и нетрадиционной войны" против страны, заявив, что американское нефтяное эмбарго вызвало энергетический кризис на острове. Об этом министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, пишет УНН.

По словам Родригеса, давление США продолжается почти семь десятилетий, а за последние семь месяцев только усилилось. Он заявил, что нефтяное эмбарго фактически является морской блокадой, которую Куба расценивает как акт войны.

Поставки топлива на Кубу блокируются как с коммерческой, так и с гуманитарной точки зрения из-за прямых угроз, односторонних принудительных мер и даже преследования или запугивания танкеров

Министр также заявил, что из-за нехватки топлива на Кубе ухудшается гуманитарная ситуация.

По данным кубинских властей, страна производит лишь около 40% необходимого ей топлива. Дополнительно ситуацию усугубил масштабный сбой в энергосистеме, из-за которого часть жителей уже почти двое суток остается без электроэнергии.

Представитель США при ООН Джефф Бартос отверг обвинения Кубы и заявил, что кубинские власти распространяют пропаганду.

Освободит ли эта встреча политических заключенных Кубы? Вернет ли она украденные зарплаты кубинских врачей, отправленных за границу? Помешает ли она государству оставаться на миллиардах, пока кубинские семьи голодают? Ответ – нет