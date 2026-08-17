Значительных повреждений не обнаружили - в Одессе обследовали памятник Дюку де Ришельё после снятия защиты

После уборки мешков с песком вокруг памятника Дюку де Ришельё специалисты провели детальное обследование памятника культурного наследия. Предварительный вывод специалистов — значительных повреждений памятника не зафиксировано, передаёт УНН со ссылкой на городской совет Одессы.

Детали

Как сообщили в городском совете, к работе привлекли специалистов Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

Памятник осмотрели со всех сторон, обследовали его нижнюю часть, горельефы, а также саму скульптуру с помощью автовышки.

Предварительный вывод специалистов — значительных повреждений памятника не зафиксировано. Конструктивное состояние памятника стабильное, а его декоративная отделка в целом сохранилась — говорится в сообщении.

В городском совете добавили, что во время осмотра верхней части скульптуры специалисты обратили внимание на пятна, которые сначала могли выглядеть как новые повреждения. Однако более детальное обследование показало, что это следы предыдущих реставрационных работ, проведённых в начале 2000-х годов. На отдельных участках тогда использовали олово, а защитное патинирование со временем утратило свои свойства. Его необходимо будет восстановить.

Также выявлены отдельные участки, связанные с механическими повреждениями, в частности новая каверна на скульптуре. На горельефах специалисты зафиксировали следы поверхностной химической коррозии. По предварительной оценке, эти участки не представляют угрозы не представляют угрозы для декоративного оформления памятника и требуют несложных консервационных работ.

Окончательные рекомендации по восстановлению этих участков специалисты Одесской государственной академии строительства и архитектуры предоставят в своём отчёте. На его основании определят необходимые работы, которые планируется выполнить до установки новой защитной конструкции.

В то же время специалисты подчёркивают: памятник не находится в аварийном состоянии, и признаков приближения к аварийному состоянию не выявлено — подытожили в городском совете.

В Одессе сняли мешки с песком с памятника Дюку де Ришельё