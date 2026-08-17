Значних пошкоджень не виявили - в Одесі обстежили пам’ятник Дюку де Рішельє після зняття захисту

Після прибирання мішків із піском навколо пам’ятника Дюку де Рішельє фахівці провели детальне обстеження пам’ятки культурної спадщини. Попередній висновок фахівців - значних пошкоджень пам’ятника не зафіксовано, передає УНН із посиланням на міську раду Одеси.

Деталі

Як повідомили у міській раді, до роботи залучили спеціалістів Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Пам’ятник оглянули з усіх боків, обстежили його нижню частину, горельєфи, а також саму скульптуру за допомогою автовишки.

Попередній висновок фахівців - значних пошкоджень пам’ятника не зафіксовано. Конструктивний стан пам’ятки стабільний, а її декоративне оздоблення загалом збереглося - йдеться у повідомленні.

У міській раді додали, що під час огляду верхньої частини скульптури спеціалісти звернули увагу на плями, які спочатку могли виглядати як нові пошкодження. Однак детальніше обстеження показало, що це сліди попередніх реставраційних робіт, проведених на початку 2000-х років. На окремих ділянках тоді використовували олово, а захисне патинування з часом втратило свої властивості. Його необхідно буде відновити.

Також виявлено окремі ділянки, пов’язані з механічними пошкодженнями, зокрема нову каверну на скульптурі. На горельєфах фахівці зафіксували сліди поверхневої хімічної корозії. За попередньою оцінкою, ці ділянки не становлять загрози не становлять загрози для декоративного впорядження памятника та потребують нескладних консерваційних робіт.

Остаточні рекомендації щодо відновлення цих ділянок фахівці Одеської державної академії будівництва та архітектури нададуть у своєму звіті. На його підставі визначать необхідні роботи, які планується виконати до встановлення нової захисної конструкції.

Водночас спеціалісти наголошують: пам’ятник не перебуває в аварійному стані, і ознак наближення до аварійного стану не виявлено - резюмували у міській раді.

В Одесі зняли мішки з піском з пам'ятника Дюку де Рішельє