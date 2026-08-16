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В Одесі зняли мішки з піском з пам'ятника Дюку де Рішельє

Київ • УНН

 • 27809 перегляди

В Одесі з пам'ятника Дюку де Рішельє зняли мішки з піском, які захищали його від уламків з початку війни. Скульптура перебуває у задовільному стані, фахівці проведуть обстеження.

В Одесі зняли мішки з піском з пам'ятника Дюку де Рішельє

Сьогодні за ініціативи депутатів Одеської міської ради провели роботи зі зняття з пам’ятника Дюку де Рішельє мішків із піском, які з перших днів повномасштабної війни захищали скульптуру від уламків та ударної хвилі, передає УНН із посиланням на міську раду Одеси.

Деталі

За інформацією міської ради, комунальні служби завершують прибирання піску та сміття з території навколо пам’ятника.

Як зазначив начальник управління з питань ЮНЕСКО та захисту культурної спадщини Федір Стоянов, місто планувало провести частковий демонтаж захисного шару, щоб отримати доступ до скульптури та оцінити її стан із залученням профільних фахівців.

"Дюк де Рішельє — один із символів нашого міста. Для нас важливо зберегти його для наступних поколінь. Після кількох років перебування пам’ятника під захисною конструкцією виникло закономірне питання щодо стану самої металевої скульптури", — зазначив Федір Стоянов.

Після відкриття пам’ятника перший візуальний огляд показав, що скульптура перебуває у задовільному стані. Ознак небезпечних процесів, деформацій чи інших пошкоджень, які могли б загрожувати технічному стану скульптури або постаменту, наразі не виявлено.

У Києві демонтують захисні конструкції з пам’ятника Лесі Українці30.07.26, 19:30 • 8169 переглядiв

У найближчі дні пам’ятник обстежать фахівці будівельної академії та спеціалісти у сфері охорони культурної спадщини. За результатами обстеження визначать подальші заходи щодо його захисту.

Зокрема, розглядатимуть питання відновлення захисної конструкції та її можливого оновлення. Попередньо опрацьовано кілька варіантів, адже надалі необхідно забезпечити надійний захист пам’ятника від можливих ворожих атак.

Остаточне рішення щодо подальшого захисту Дюка де Рішельє буде ухвалено після обстеження фахівцями.

Антоніна Туманова

СуспільствоКультура