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рф з ночі продовжує атакувати Київ дронами, у столичному регіоні вже 7 постраждалих

Київ • УНН

 • 660 перегляди

У Києві внаслідок атаки рф постраждали п’ятеро людей, в області — ще двоє. Пошкоджені будинки, автомобілі та складські споруди.

рф з ночі продовжує атакувати Київ дронами, у столичному регіоні вже 7 постраждалих

У Києві від ранку 26 вересня відомо про вже 5 постраждалих внаслідок триваючих атак рф. У Київській області за ніч - ще двоє постраждалих. Про це УНН пише з посиланням на дані мера Києва Віталія Кличка та ДСНС України.

Нові наслідки атаки рф у Києві

Наразі, внаслідок атаки ворога на столицю 26 вересня, постраждали 5 людей. Медики надали їм допомогу амбулаторно та на місці

- повідомив Кличко у соцмережах 26 вересня.

З його слів, протягом ночі 26 вересня внаслідок атаки ворога на столицю відомо про пошкодження у чотирьох районах:

  • у Дарницькому районі була пожежа на території поруч зі складськими будівлями. Пожежу ліквідували;
    • в Оболонському районі уламки впали поруч із житловим будинком. Пошкоджені та вибиті вікна. Руйнувань та загоряння в будинку немає. В Оболонському районі один постраждалий внаслідок падіння БпЛА на нежитлову будівлю. Медики надали допомогу на місці;
      • у Соломʼянському районі, внаслідок падіння БпЛА, виникло загоряння покрівлі офісної будівлі. Загоряння ліквідували. Також у Соломʼянському районі гасять пожежу та триває пошуково-рятувальна операція в 5-поверховому житловому будинку. Там виявили 4 постраждалих. Вранці, внаслідок падіння БпЛА, сталося загоряння та задимлення в офісній будівлі в Соломʼянському районі;
        • у Святошинському районі, внаслідок падіння БпЛА на територію ТРЦ, виникло загоряння та руйнування одного із магазинів. Пожежу ліквідували.

          У поліції Києва показали наслідки атаки рф на Київ на ранок 26 вересня.

          Київська область

          У Київській області, за даними ДСНС, двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак за ніч.

          Протягом ночі рятувальники неодноразово залучалися до ліквідації наслідків російської агресії. Повідомляється, що наслідки зафіксовані у 3 районах Київської області:

          • на Бориспільщині виникла пожежа у складській будівлі. Постраждали двоє людей, одного з них госпіталізовано. Пожежу ліквідовано силами рятувальників ДСНС та місцевої пожежної охорони;
            • на Обухівщині пошкоджено приватний житловий будинок та два легкові автомобілі;
              • також пошкоджено приватний житловий будинок на Бучанщині.

                У ДСНС показали наслідки атаки рф на Київську область у ніч на 26 вересня.

                Юлія Шрамко

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