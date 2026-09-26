рф з ночі продовжує атакувати Київ дронами, у столичному регіоні вже 7 постраждалих
Київ • УНН
У Києві внаслідок атаки рф постраждали п’ятеро людей, в області — ще двоє. Пошкоджені будинки, автомобілі та складські споруди.
У Києві від ранку 26 вересня відомо про вже 5 постраждалих внаслідок триваючих атак рф. У Київській області за ніч - ще двоє постраждалих. Про це УНН пише з посиланням на дані мера Києва Віталія Кличка та ДСНС України.
Нові наслідки атаки рф у Києві
Наразі, внаслідок атаки ворога на столицю 26 вересня, постраждали 5 людей. Медики надали їм допомогу амбулаторно та на місці
З його слів, протягом ночі 26 вересня внаслідок атаки ворога на столицю відомо про пошкодження у чотирьох районах:
- у Дарницькому районі була пожежа на території поруч зі складськими будівлями. Пожежу ліквідували;
- в Оболонському районі уламки впали поруч із житловим будинком. Пошкоджені та вибиті вікна. Руйнувань та загоряння в будинку немає. В Оболонському районі один постраждалий внаслідок падіння БпЛА на нежитлову будівлю. Медики надали допомогу на місці;
- у Соломʼянському районі, внаслідок падіння БпЛА, виникло загоряння покрівлі офісної будівлі. Загоряння ліквідували. Також у Соломʼянському районі гасять пожежу та триває пошуково-рятувальна операція в 5-поверховому житловому будинку. Там виявили 4 постраждалих. Вранці, внаслідок падіння БпЛА, сталося загоряння та задимлення в офісній будівлі в Соломʼянському районі;
- у Святошинському районі, внаслідок падіння БпЛА на територію ТРЦ, виникло загоряння та руйнування одного із магазинів. Пожежу ліквідували.
У поліції Києва показали наслідки атаки рф на Київ на ранок 26 вересня.
Київська область
У Київській області, за даними ДСНС, двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак за ніч.
Протягом ночі рятувальники неодноразово залучалися до ліквідації наслідків російської агресії. Повідомляється, що наслідки зафіксовані у 3 районах Київської області:
- на Бориспільщині виникла пожежа у складській будівлі. Постраждали двоє людей, одного з них госпіталізовано. Пожежу ліквідовано силами рятувальників ДСНС та місцевої пожежної охорони;
- на Обухівщині пошкоджено приватний житловий будинок та два легкові автомобілі;
- також пошкоджено приватний житловий будинок на Бучанщині.
У ДСНС показали наслідки атаки рф на Київську область у ніч на 26 вересня.