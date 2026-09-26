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Нічна атака дронів на Харків: четверо поранених і палаючі авто

Київ • УНН

 • 2898 перегляди

У Київському та Салтівському районах Харкова зафіксували удари дронів. Поранено чотирьох людей, палають автомобілі.

Нічна атака дронів на Харків: четверо поранених і палаючі авто

Ворог у ніч на суботу, 26 вересня, атакував Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у Київському районі міста зафіксовано два удари ворожими дронами.

Також маємо інформацію про влучання у Салтівському районі

Згодом він розповів, що внаслідок ворожої атаки поранень зазнали четверо людей.

Попередньо, у Салтівському районі зафіксовано влучання поблизу нежитлових будівель. Також пошкоджені автомобілі, частина з них горить

Нагадаємо

російські війська ввечері 9 вересня атакували дронами Харків. Влучання зафіксували у Слобідському, Київському та Холодногірському районах, двоє людей постраждали.

Російська атака дроном на ТЦ у Харкові забрала життя людини - ОВА27.08.26, 12:43 • 5899 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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