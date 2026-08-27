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Російська атака дроном на ТЦ у Харкові забрала життя людини - ОВА

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Російський безпілотник атакував торговий центр в Основ’янському районі Харкова. Загинув 40-річний чоловік, ще двоє людей постраждали.

Російська атака дроном на ТЦ у Харкові забрала життя людини - ОВА

У Харкові внаслідок ворожого удару по ТЦ відомо про одного загиблого і двох постраждалих, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах, пише УНН.

За уточненою інформацією, ворог атакував безпілотником торговий центр в Основ'янському районі Харкова. Наразі відомо про одного загиблого 40-річного чоловіка. Ще двоє людей постраждали. На місці працюють усі наші екстрені служби

- написав Синєгубов.

Раніше мер міста повідомляв про 3 постраждалих.

Ворожий удар по ТЦ у Харкові: відомо про 3 постраждалих27.08.26, 12:37 • 462 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вибухи
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харків