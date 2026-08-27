Російська атака дроном на ТЦ у Харкові забрала життя людини - ОВА
Київ • УНН
Російський безпілотник атакував торговий центр в Основ’янському районі Харкова. Загинув 40-річний чоловік, ще двоє людей постраждали.
У Харкові внаслідок ворожого удару по ТЦ відомо про одного загиблого і двох постраждалих, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах, пише УНН.
За уточненою інформацією, ворог атакував безпілотником торговий центр в Основ'янському районі Харкова. Наразі відомо про одного загиблого 40-річного чоловіка. Ще двоє людей постраждали. На місці працюють усі наші екстрені служби
Раніше мер міста повідомляв про 3 постраждалих.
Ворожий удар по ТЦ у Харкові: відомо про 3 постраждалих27.08.26, 12:37 • 462 перегляди