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Найтепліший день перед похолоданням, 8 жовтня в Україні очікується до +26°

Київ • УНН

 • 7836 перегляди

У середу в Україні очікують суху й теплу погоду до +26°, у Києві - до +23°. Із 9 жовтня почнуться дощі та похолодання.

Найтепліший день перед похолоданням, 8 жовтня в Україні очікується до +26°

Завтра, 8 жовтня, Україна стане однією з найтепліших країн Європи - повітря прогріється до 26°, а опадів не передбачається. Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко, пише УНН.

Завтра в Україні буде найтепліший день! І завтра Україна буде однією з найтепліших країн Європи! Впродовж дня температура повітря у більшості областей України становитиме + 20 + 24°, у західних областях очікується + 21 + 26°

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погода буде не лише теплою, а й сухою - дощів по Україні не прогнозують.

У Києві 8 жовтня також стане найтеплішим днем найближчого періоду. Опадів не очікується, а температура вдень підніметься до +22…+23 градусів.

"Все ж осінь стає солідною дамою", — зазначила Діденко, натякаючи на поступовий перехід до прохолоднішої погоди.

Вже у п’ятницю, 9 жовтня, атмосферна ситуація почне змінюватися. У західних областях України та місцями на півночі очікуються дощі, а температура повітря знизиться.

Синоптики прогнозують до +23° та без опадів 7 жовтня07.10.26, 06:59 • 4200 переглядiв

Ольга Розгон

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