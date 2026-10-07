Самый тёплый день перед похолоданием: 8 октября в Украине ожидается до +26°

Завтра, 8 октября, Украина станет одной из самых тёплых стран Европы — воздух прогреется до 26°, а осадков не ожидается. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Завтра в Украине будет самый тёплый день! И завтра Украина будет одной из самых тёплых стран Европы! В течение дня температура воздуха в большинстве областей Украины составит +20…+24°, в западных областях ожидается +21…+26° — говорится в сообщении.

Отмечается, что погода будет не только тёплой, но и сухой — дожди по Украине не прогнозируются.

В Киеве 8 октября также станет самым тёплым днём ближайшего периода. Осадков не ожидается, а температура днём поднимется до +22…+23 градусов.

«Всё же осень становится солидной дамой», — отметила Диденко, намекая на постепенный переход к более прохладной погоде.

Уже в пятницу, 9 октября, атмосферная ситуация начнёт меняться. В западных областях Украины и местами на севере ожидаются дожди, а температура воздуха снизится.

Синоптики прогнозируют до +23° и без осадков 7 октября