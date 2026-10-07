Синоптики прогнозируют до +23° и без осадков 7 октября
Киев • УНН
7 октября в Украине ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. В Херсонской области до +22°, в Киеве и области — 19–21°.
В среду, 7 октября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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По информации синоптиков, в большинстве областей осадков не ожидается. Теплее всего будет на Херсонщине — около +22°, солнечно и без осадков.
Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 18-23°
В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура днем 19-21°.
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