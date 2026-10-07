Синоптики прогнозують до +23° та без опадів 7 жовтня

У середу, 7 жовтня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, у більшості областей опадів не передбачається. Найтепліше буде на Херсонщині - близько+22°, сонячно і без опадів.

Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 18-23° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура вдень 19-21°.

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