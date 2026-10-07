На дрони і ракети: Україна отримала від ЄС ще €1,2 млрд
Київ • УНН
ЄС виділив Україні 1,24 млрд євро на оборонні потреби, зокрема дрони, перехоплювачі та ракети. Загальне фінансування сягнуло майже 13 млрд євро.
Україна отримала ще 1,2 млрд євро від ЄС на оборонні потреби в межах Ukraine Support Loan, у тому числі на дрони та ракети. Про це повідомили 7 жовтня у Єврокомісії та Прем'єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах, пише УНН.
Європейська комісія сьогодні виділила 1,24 мільярда євро в межах оборонного компонента кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan) обсягом 90 мільярдів євро. Фінансування охоплює безпілотники, перехоплювачі безпілотників, амуніцію для безпілотників та ракети, вироблені українськими компаніями
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала виділення фінансування: "росія продовжує свою навмисну стратегію терору — намагається зробити повсякденне життя нестерпним для українців. Сьогоднішня виплата допоможе зміцнити оборонну промисловість України. І здатність України захищатися. Захистити людей та інфраструктуру".
Україна отримала ще 1,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan
Куди підуть гроші
"Кошти спрямуємо на першочергові оборонні потреби", - вказав Корецький.
З урахуванням цього траншу Україна, з його слів отримала вже майже 13 млрд євро оборонного фінансування за програмою.
Що далі
"Продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно і в повному обсязі", - зазначив Прем'єр.
Він подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та всім державам-членам ЄС "за послідовну підтримку України та посилення нашої обороноздатності".
ЄС виділив Україні €2,9 млрд і наголосив на реформах для нових виплат - Зеленський відреагував02.10.26, 13:21 • 24436 переглядiв