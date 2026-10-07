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На дрони і ракети: Україна отримала від ЄС ще €1,2 млрд

Київ • УНН

 • 5236 перегляди

ЄС виділив Україні 1,24 млрд євро на оборонні потреби, зокрема дрони, перехоплювачі та ракети. Загальне фінансування сягнуло майже 13 млрд євро.

На дрони і ракети: Україна отримала від ЄС ще €1,2 млрд

Україна отримала ще 1,2 млрд євро від ЄС на оборонні потреби в межах Ukraine Support Loan, у тому числі на дрони та ракети. Про це повідомили 7 жовтня у Єврокомісії та Прем'єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах, пише УНН.

Європейська комісія сьогодні виділила 1,24 мільярда євро в межах оборонного компонента кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan) обсягом 90 мільярдів євро. Фінансування охоплює безпілотники, перехоплювачі безпілотників, амуніцію для безпілотників та ракети, вироблені українськими компаніями

- повідомили у Єврокомісії.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала виділення фінансування: "росія продовжує свою навмисну ​​стратегію терору — намагається зробити повсякденне життя нестерпним для українців. Сьогоднішня виплата допоможе зміцнити оборонну промисловість України. І здатність України захищатися. Захистити людей та інфраструктуру".

Україна отримала ще 1,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan

- підтвердив Прем'єр Корецький.

Куди підуть гроші

"Кошти спрямуємо на першочергові оборонні потреби", - вказав Корецький.

З урахуванням цього траншу Україна, з його слів отримала вже майже 13 млрд євро оборонного фінансування за програмою.

Що далі

"Продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно і в повному обсязі", - зазначив Прем'єр.

Він подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та всім державам-членам ЄС "за послідовну підтримку України та посилення нашої обороноздатності".

ЄС виділив Україні €2,9 млрд і наголосив на реформах для нових виплат - Зеленський відреагував02.10.26, 13:21 • 24436 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
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