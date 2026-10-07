Може допомогти у фармацевтиці: Нобелівську премію з хімії 2026 року присудили за пов'язані з гомохіральністю відкриття

Нобелівську премію з хімії 2026 року присудили двом вченим "за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі". Про це повідомили у Нобелівському комітеті 7 жовтня, пише УНН.

Королівська шведська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з хімії за 2026 рік Анрі Б. Кагану та Кенсо Соаї "за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі" - вказали у комітеті.

Як зазначається, деякі молекули, такі як амінокислоти, існують у вигляді двох варіантів, що є дзеркальними відображеннями один одного. Однак живі організми містять лише одне із цих дзеркальних відображень. Як могла виникнути така хімічна асиметрія довгий час залишалося загадкою для хіміків. Анрі Б. Каган та Кенсо Соаї були удостоєні Нобелівської премії з хімії 2026 року за відкриття рішення цієї загадки.

"Нобелівська премія з хімії 2026 року присуджується за відкриття, які дозволили хімікам керувати хімічними реакціями, що ведуть до гомохіральності", - ідеться у повідомленні.

Довгий час хіміки, як повідомляється, задавалися питанням, як може виникнути гомохіральність. Коли вони почали експериментувати з хімічними реакціями, які можуть утворювати дві дзеркально відображені молекули, вони завжди отримували рівні пропорції обох у своїх пробірках. Однак хіміки прагнули створити лише одне з цих дзеркальних відображень, оскільки при розробці молекул, які взаємодіятимуть з живими істотами – наприклад, у фармацевтиці – лише одне дзеркальне відображення матиме бажаний ефект.

"Завдяки лауреатам Анрі Кагану та Кенсо Соаї ми тепер знаємо, як може виникнути гомохіральність. Їхні відкриття стали вирішальними для хіміків, які розробляють реакції для виробництва фармацевтичних препаратів", - вказали у комітеті.

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