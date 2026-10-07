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Может помочь в фармацевтике: Нобелевскую премию по химии 2026 года присудили за открытия, связанные с гомохиральностью

Киев • УНН

 • 6228 просмотра

Анри Каган и Кэнсо Соаи получили премию за открытие нелинейных эффектов и автокатализа. Их работы объяснили возникновение гомохиральности.

Может помочь в фармацевтике: Нобелевскую премию по химии 2026 года присудили за открытия, связанные с гомохиральностью

Нобелевскую премию по химии 2026 года присудили двум учёным "за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе". Об этом сообщили в Нобелевском комитете 7 октября, пишет УНН.

Королевская шведская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии за 2026 год Анри Б. Кагану и Кенсо Соаи "за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе"

- указали в комитете.

Как отмечается, некоторые молекулы, такие как аминокислоты, существуют в виде двух вариантов, являющихся зеркальными отражениями друг друга. Однако живые организмы содержат лишь одно из этих зеркальных отражений. Как могла возникнуть такая химическая асимметрия, долгое время оставалось загадкой для химиков. Анри Б. Каган и Кенсо Соаи были удостоены Нобелевской премии по химии 2026 года за открытие решения этой загадки.

"Нобелевская премия по химии 2026 года присуждается за открытия, которые позволили химикам управлять химическими реакциями, ведущими к гомохиральности", — говорится в сообщении.

Долгое время химики, как сообщается, задавались вопросом, как может возникнуть гомохиральность. Когда они начали экспериментировать с химическими реакциями, которые могут образовывать две зеркально отражённые молекулы, они всегда получали равные пропорции обеих в своих пробирках. Однако химики стремились создать лишь одно из этих зеркальных отражений, поскольку при разработке молекул, которые будут взаимодействовать с живыми организмами, — например, в фармацевтике — лишь одно зеркальное отражение будет обладать желаемым эффектом.

"Благодаря лауреатам Анри Кагану и Кенсо Соаи мы теперь знаем, как может возникнуть гомохиральность. Их открытия стали решающими для химиков, разрабатывающих реакции для производства фармацевтических препаратов", — указали в комитете.

Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили за исследование нейтрино и вклад в IceCube06.10.26, 12:59 • 17112 просмотров

Юлия Шрамко

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