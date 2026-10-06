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Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили за исследование нейтрино и вклад в IceCube

Киев • УНН

 • 8988 просмотра

Фрэнсис Хальзен стал лауреатом Нобелевской премии по физике 2026 года за вклад в IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино.

Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили за исследование нейтрино и вклад в IceCube

Нобелевскую премию по физике за 2026 год присудили Фрэнсису Халзену "за решающий вклад в нейтринную обсерваторию IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения". Об этом сообщили в Нобелевском комитете 6 октября, пишет УНН.

Королевская шведская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по физике за 2026 год Фрэнсису Халзену "за решающий вклад в нейтринную обсерваторию IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения"

- сообщили в комитете.

Лауреат премии по физике 2026 года Фрэнсис Халзен понял, что лед на Южном полюсе можно использовать для отслеживания частиц, известных как нейтрино. Его видение и научное лидерство были основополагающими для нейтринной обсерватории IceCube — кубического километра льда, оснащенного световыми датчиками. С помощью IceCube исследователи могут улавливать нейтрино, образующиеся в результате процессов с чрезвычайно высокой энергией в далекой Вселенной, указали в Нобелевском комитете.

Взаимодействия нейтрино, непрерывно регистрируемые IceCube, предоставят исследователям новые знания о бурных процессах, в которых могут образовываться нейтрино высоких энергий, и даже позволят обнаружить ранее неизвестные космические явления.

Нобелевскую премию по медицине 2026 года присудили за открытия в области оптогенетики05.10.26, 12:38 • 25009 просмотров

Справочно

Нобелевская неделя — 2026 началась 5 октября и продлится до 12 октября. Во время нее объявляют лауреатов в шести номинациях.

Юлия Шрамко

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