Нобелівську премію з фізики 2026 року присудили за дослідження нейтрино і внесок в IceCube
Київ • УНН
Френсіс Хальзен став лауреатом Нобелівської премії з фізики 2026 року за внесок в IceCube та відкриття високоенергетичних нейтрино.
Нобелівську премію з фізики за 2026 рік присудили Френсісу Хальзену "за вирішальний внесок у нейтринну обсерваторію IceCube та відкриття високоенергетичних нейтрино астрофізичного походження". Про це повідомили у Нобелівському комітеті 6 жовтня, пише УНН.
Королівська шведська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з фізики за 2026 рік Френсісу Хальзену "за вирішальний внесок у нейтринну обсерваторію IceCube та відкриття високоенергетичних нейтрино астрофізичного походження"
Лауреат премії з фізики 2026 року Френсіс Хальзен зрозумів, що лід на Південному полюсі можна використовувати для відстеження частинок, відомих як нейтрино. Його бачення та наукове лідерство були основоположними для нейтринної обсерваторії IceCube – кубічного кілометра льоду, оснащеного світловими датчиками. За допомогою IceCube дослідники можуть вловлювати нейтрино, що утворюються в результаті процесів з надзвичайно високою енергією у далекому Всесвіті, вказали в Нобелівському комітеті.
Взаємодії нейтрино, безперервно реєстровані IceCube, нададуть дослідникам нові знання про бурхливі процеси, у яких можуть утворюватися високоенергетичні нейтрино, і навіть виявити раніше невідомі космічні явища.
Нобелівську премію з медицини 2026 року присудили за відкриття з оптогенетики05.10.26, 12:38 • 24978 переглядiв
Довідково
Нобелівський тиждень - 2026 розпочався 5 жовтня і триватиме до 12 жовтня. Під час нього оголошують лауреатів у шести номінаціях.