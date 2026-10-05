Нобелевскую премию по медицине 2026 года присудили за открытия в области оптогенетики

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2026 года присуждена Карлу Дейссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю "за их открытия, касающиеся светозависимых ионных каналов и оптогенетики". Об этом сообщили в Нобелевском комитете 5 октября, пишет УНН.

Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2026 год за открытия, которые привели к развитию оптогенетики, позволяющей включать или выключать активность отдельных нервных клеток в живом мозге. Этот метод сейчас используется в лабораториях по всему миру для раскрытия тайн мозга - сообщили организаторы.

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Петер Хегеманн и Георг Нагель — лауреаты премии по медицине 2026 года — как сообщается, открыли удивительный белок, каналородопсин, в одноклеточных водорослях.

"Хегеманн задавался вопросом, как Chlamydomonas, одноклеточные водоросли, способны плыть к источнику света. В начале 2000-х годов он и Георг Нагель открыли каналородопсин, белок водорослей с уникальными свойствами, расположенный на поверхности клетки. При освещении синим светом в белке открывается канал. Затем заряженные ионы поступают в клетку, создавая электрический импульс. Они обнаружили, что независимо от того, в какую клетку они помещали белок, эти клетки становились светочувствительными", — говорится в сообщении.

Лауреат Нобелевской премии по медицине этого года Карл Дейссерот, как указано, превратил белок каналородопсин в светоуправляемый переключатель для нервных клеток.

Дейссерот ввел ген каналородопсина в нервные клетки крыс. Освещая клетки синим светом, он смог запустить нервный сигнал. Он опубликовал это открытие в 2005 году. Через два года он заставил этот светоуправляемый переключатель для нервных клеток работать в мозге живых мышей.

Лауреаты Нобелевской премии 2026 года в области физиологии или медицины заложили основу новой эры в нейробиологии, подчеркнули в Нобелевском комитете.

"Используя оптогенетику, исследователи смогли выявить нейронные цепи, управляющие определенными воспоминаниями, чувствами и поведением, связанными с неврологическими и психиатрическими расстройствами. В клинической медицине исследователи используют этот метод в попытках восстановить зрение у людей с нарушениями зрения", — сказано в сообщении.

"Оптогенетика коренным образом изменила наше понимание работы мозга. Каждый день приносит новые открытия, которые помогают разгадать одну из величайших загадок человечества: как работает наш невероятный мозг", — отмечается в сообщении.

Для справки

Нобелевская неделя — 2026 началась 5 октября и продлится до 12 октября. Во время нее объявляют лауреатов в шести номинациях.