Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия, которые могут стимулировать разработку методов лечения рака
Мэри Э. Брункоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2025 года. Их открытия касаются периферической иммунной толерантности и контроля работы иммунной системы.
Нобелевская премия по физиологии и медицине 2025 года присуждена Мэри Э. Брункоу, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности", сообщили в Нобелевском комитете 6 октября, пишет УНН.
"Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года за их новаторские открытия относительно периферической иммунной толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы", - говорится в сообщении.
Как сообщается, лауреаты премии по медицине 2025 года выяснили, как контролируется работа иммунной системы. А именно - определили защитников иммунной системы – регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на наш собственный организм.
"Открытие лауреатов Нобелевской премии 2025 года положило начало развитию периферической толерантности, стимулируя разработку методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Это также может привести к более успешной трансплантации. Некоторые из этих методов лечения сейчас проходят клинические испытания", - говорится в сообщении.
Виктор Эмброс и Гэри Рувкун получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2024 года. Награда присуждена за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционном регулировании генов.