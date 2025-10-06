$41.230.05
06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
06:06
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия, которые могут стимулировать разработку методов лечения рака

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Мэри Э. Брункоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2025 года. Их открытия касаются периферической иммунной толерантности и контроля работы иммунной системы.

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия, которые могут стимулировать разработку методов лечения рака

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2025 года присуждена Мэри Э. Брункоу, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности", сообщили в Нобелевском комитете 6 октября, пишет УНН.

Детали

"Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года за их новаторские открытия относительно периферической иммунной толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы", - говорится в сообщении.

Как сообщается, лауреаты премии по медицине 2025 года выяснили, как контролируется работа иммунной системы. А именно - определили защитников иммунной системы – регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на наш собственный организм.

"Открытие лауреатов Нобелевской премии 2025 года положило начало развитию периферической толерантности, стимулируя разработку методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Это также может привести к более успешной трансплантации. Некоторые из этих методов лечения сейчас проходят клинические испытания", - говорится в сообщении.

Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий06.10.25, 09:06

Напомним

Виктор Эмброс и Гэри Рувкун получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2024 года. Награда присуждена за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционном регулировании генов.

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира