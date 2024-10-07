Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили за відкриття мікроРНК

Нобелівську премію з фізіології та медицини 2024 року присуджено Віктору Ембросу та Гері Рувкуну за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційному регулюванні генів, повідомили у Нобелівському комітеті у понеділок, пише УНН.

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"Нобелівська асамблея Каролінського інституту сьогодні ухвалила рішення про присудження Нобелівської премії з фізіології та медицини 2024 року спільно Віктору Ембросу та Гері Рувкуну за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційному регулюванні генів", - ідеться у повідомленні.

Нобелівська премія цього року, як зазначається, присуджується двом вченим за "відкриття фундаментального принципу, який керує регуляцією активності генів".

"У 1993 році цьогорічні лауреати Нобелівської премії опублікували несподівані відкриття, що описують новий рівень регуляції генів, який виявився дуже значущим і зберігся протягом еволюції. Вони виявили мікроРНК, новий клас крихітних молекул РНК, які відіграють вирішальну роль у регуляції генів", - сказано у повідомленні.

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