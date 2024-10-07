Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие микроРНК

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2024 года присуждена Виктору Эмбросу и Гэри Рувкуну за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционном регулировании генов, сообщили в Нобелевском комитете в понедельник, пишет УНН.

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"Нобелевская ассамблея Каролинского института сегодня приняла решение о присуждении Нобелевской премии по физиологии и медицине 2024 года совместно Виктору Эмбросу и Гэри Рувкуну за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционном регулировании генов", - говорится в сообщении.

Нобелевская премия этого года, как отмечается, присуждается двум ученым за "открытие фундаментального принципа, который руководит регуляцией активности генов".

"В 1993 году лауреаты Нобелевской премии опубликовали неожиданные открытия, описывающие новый уровень регуляции генов, который оказался очень значимым и сохранился в течение эволюции. Они нашли микроРНК, новый класс крошечных молекул РНК, играющих решающую роль в регуляции генов", - указано в сообщении.

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