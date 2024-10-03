В Стокгольме объявили победителей премии альтернативной Нобелевской премии

Фонд Right-Livelihood-Stiftung, базирующийся в Стокгольме («Правильный образ жизни») провел мероприятие вручения наград, известных как альтернативная Нобелевская премия. Пишет УНН со ссылкой на ZDF.

В этом году среди лауреатов премии: палестинский правозащитник Исса Амро и его организация «Молодежь против поселений»; также будут награждены активистка коренных народов Джоан Карлинг из Филиппин и экологическая активистка Анабела Лемос из Мозамбика.

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Кроме того получит награду британский исследовательский проект Forensic Architecture, который занимается расследованием преступлений против прав человека и окружающей среды.

Премия Right Livelihood Award, которая вручается с 1980 года, не имеет ничего общего с собственно Нобелевскими премиями, которые будут объявлены на следующей неделе.

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