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Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
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Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
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В Стокгольме объявили победителей премии альтернативной Нобелевской премии

В Стокгольме объявили победителей премии альтернативной Нобелевской премии

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 11:48  •  1669 просмотра

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Фонд Right-Livelihood-Stiftung объявил победителей альтернативной Нобелевской премии. Среди лауреатов - палестинский правозащитник, активистки из Филиппин и Мозамбика, а также британский исследовательский проект.

Фонд Right-Livelihood-Stiftung, базирующийся в Стокгольме («Правильный образ жизни») провел мероприятие вручения наград, известных как альтернативная Нобелевская премия. Пишет УНН со ссылкой на ZDF.

В этом году среди лауреатов премии: палестинский правозащитник Исса Амро и его организация «Молодежь против поселений»; также будут награждены активистка коренных народов Джоан Карлинг из Филиппин и экологическая активистка Анабела Лемос из Мозамбика.

Российская журналистка получила немецкую литературную премию за книгу о войне в Украине2 октября 2024, 18:34 • 15912 просмотров

Кроме того получит награду британский исследовательский проект Forensic Architecture, который занимается расследованием преступлений против прав человека и окружающей среды.

Премия Right Livelihood Award, которая вручается с 1980 года, не имеет ничего общего с собственно Нобелевскими премиями, которые будут объявлены на следующей неделе.

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш6 августа 2024, 21:46 • 41033 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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