У Стокгольмі оголосили переможців альтернативної Нобелівської премії
Київ • УНН
Фонд Right-Livelihood-Stiftung оголосив переможців альтернативної Нобелівської премії. Серед лауреатів - палестинський правозахисник, активістки з Філіппін та Мозамбіку, а також британський дослідницький проект.
Фонд Right-Livelihood-Stiftung, що базується в Стокгольмі ("Правильний спосіб життя") провів захід вручення нагород, відомих як альтернативна Нобелівська премія. Пише УНН із посиланням на ZDF.
Цього року серед лауреатів премії: палестинський правозахисник Ісса Амро та його організація "Молодь проти поселень"; також будуть нагороджені активістка корінних народів Джоан Карлінг з Філіппін та екологічна активістка Анабела Лемос з Мозамбіку.
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Крім того отримає нагороду британський дослідницький проект Forensic Architecture, який займається розслідуванням злочинів проти прав людини та довкілля.
Премія Right Livelihood Award, яка вручається з 1980 року, не має нічого спільного з власне Нобелівськими преміями, які будуть оголошені наступного тижня.
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