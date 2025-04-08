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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25440 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153981 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137715 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133725 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133923 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195996 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77509 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Виверження вулкана Канлаон на Філіппінах: попелистий стовп досягнув 4 км

Над Філіппінами здійнявся стовп попелу на 4 км внаслідок вибуху вулкана Канлаон. Зберігається третій рівень небезпеки, є загроза лавових потоків.

Новини Світу • 8 квітня, 04:53 • 3743 перегляди

США та Філіппіни проводять навчання "Cope Thunder" на тлі загрози з боку Китаю

Філіппіни та США розпочали спільні військові навчання "Cope Thunder", що триватимуть 12 днів. Мета навчань – підвищення боєготовності та вдосконалення спільних місій в умовах загрози Китаю.

Новини Світу • 7 квітня, 13:37 • 8345 перегляди

Екстремальна погода у 2024 році призвела до найбільшого переміщення людей

У 2024 році зафіксовано 151 випадок екстремальної погоди, що призвело до масових переміщень населення та поглиблення продовольчої кризи. Минулий рік став найспекотнішим за всю історію спостережень.

Новини Світу • 19 березня, 08:29 • 10291 перегляди

Експрезидент Філіппін Дутерте арештований в аеропорту Маніли за справою МКС

Родріго Дутерте затриманий в міжнародному аеропорту Маніли за ордером Міжнародного кримінального суду. Колишнього президента Філіппін звинувачують у злочинах проти людяності за його "війну з наркотиками".

Новини Світу • 11 березня, 07:17 • 13343 перегляди

Трагічний дайвінг біля острова Верде: двоє росіян не повернулися з підводного занурення

Під час групового дайвінгу біля Філіппінських островів загинули двоє громадян рф. Один став жертвою нападу акули, інший потонув через втрату свідомості у сильній течії.

Новини Світу • 28 лютого, 05:06 • 28804 перегляди

Delta Air Lines підтвердила 18 постраждалих внаслідок аварії літака в Торонто, загиблих немає

В аеропорту Торонто Пірсон літак Delta Air Lines здійснив аварійну посадку через складні погодні умови. 18 пасажирів постраждало, троє в критичному стані, включаючи дитину.

Новини Світу • 18 лютого, 01:13 • 30546 перегляди

Поблизу Тайваню виявили шість повітряних китайських куль

Міноборони Тайваню зафіксувало 6 китайських повітряних куль протягом доби. Також було помічено 9 військових літаків, 6 кораблів та 2 офіційних судна КНР поблизу острова.

Новини Світу • 7 лютого, 07:32 • 25779 перегляди

На Філіппінах у результаті авіакатастрофи військового літака США загинуло чьотири лдини

У провінції Магінданао-дель-Сур розбився легкомоторний літак, зафрахтований американськими військовими. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо людей.

Новини Світу • 6 лютого, 16:15 • 26751 перегляди

США та Філіппіни провели спільне патрулювання над спірною територією з Китаєм

Філіппіни та США здійснили спільне повітряне патрулювання над Південно-Китайським морем за участі винищувачів FA-50 та бомбардувальників B1-B. Китайські військові кораблі помічені у морській зоні Філіппін.

Новини Світу • 4 лютого, 05:05 • 23794 перегляди

Філіппіни призупинили дослідження через конфлікт з Китаєм у морі

Філіппіни зупинили наукові дослідження у Південно-Китайському морі після інциденту з китайськими військовими. Китайські судна переслідували філіппінські човни під час збору зразків піску біля острова Тіту.

Новини Світу • 25 січня, 03:39 • 59260 перегляди

Єменські хусити звільнили екіпаж захопленого у 2023 році судна: серед членів команди українці

Єменські повстанці-хусити звільнили 25 членів екіпажу судна Galaxy Leader, серед яких були українці. Звільнення відбулося за посередництва Оману як частина угоди про припинення вогню в Секторі Гази.

Новини Світу • 22 січня, 21:57 • 33554 перегляди

США та Філіппіни провели масштабні навчання біля берегів Китаю

П'яті спільні морські навчання США та Філіппін відбулися в Південно-Китайському морі за участі авіаносної групи. Маневри проходили на тлі напруженості з Китаєм через присутність його кораблів у морській зоні Філіппін.

Новини Світу • 19 січня, 12:55 • 31283 перегляди

Найбільший корабель берегової охорони Китаю з'явився у водах Філіппін

Філіппіни виявили китайський корабель берегової охорони довжиною 165 метрів у своїй економічній зоні. У відповідь країна направила два судна та подала дипломатичний протест.

Новини Світу • 14 січня, 04:05 • 43735 перегляди

Байден провів зустріч з лідерами Японії та Філіппін: що обговорювали

Президент США зустрівся з прем'єром Японії та президентом Філіппін для обговорення безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Особлива увага приділена загрозам у Південно-Китайському морі та економічній співпраці.

Новини Світу • 13 січня, 05:36 • 25338 перегляди

2024 рік став найспекотнішим у Китаї: температури рекордно високі

У 2024 році середня температура в Китаї досягла рекордних 10,92°C, що на 1,03°C вище норми. Країна також зазнала руйнівних повеней, які призвели до людських жертв та масових евакуацій.

Новини Світу • 2 січня, 20:30 • 27160 перегляди

Китай звинуватив Філіппіни у провокаціях у Південно-Китайському морі

У п’ятницю Китай висловив претензії до Філіппін, звинувативши їх у провокаціях у спірних водах Південно-Китайського моря.

Новини Світу • 13 грудня, 04:40 • 17092 перегляди

Китай розпочав наймасштабніші за 30 років військові навчання біля Тайваню

Китай розгорнув найбільший за останні три десятиліття військово-морський флот у регіональних водах біля Тайваню. Зафіксовано 47 військових літаків, 12 військових кораблів та активність берегової охорони.

Новини Світу • 11 грудня, 01:19 • 18016 перегляди

На Філіппінах триває масова евакуація після виверження вулкана

На Філіппінах почалося потужне виверження вулкана Канлаон, що спричинило масову евакуацію 87 тисяч людей. Влада оголосила зону небезпеки в радіусі 6 км та підвищила рівень тривоги до третього рівня.

Новини Світу • 10 грудня, 05:16 • 17945 перегляди

Смертельне отруєння на Філіппінах: що сталося після вживання м'яса рідкісної черепахи

На Філіппінах троє людей померли та 32 госпіталізовані після споживання м'яса морської черепахи, що під загрозою зникнення. Тварину приготували як традиційну страву адобо в прибережному селі.

Новини Світу • 2 грудня, 12:43 • 15327 перегляди

"Люди з великою головою": дослідники виявили новий вид стародавньої людини

У Східній Азії виявлено новий вид стародавньої людини Juluren з мозком більшим, ніж у сучасного Homo sapiens. Скам'янілості, знайдені в Китаї, мають унікальні характеристики, що відрізняють їх від інших відомих гомінідів.

Новини Світу • 2 грудня, 12:24 • 113214 перегляди

Бербок застерегла Китай від постачання дронів росії: це була б "нова ескалація"

Глава МЗС Німеччини Бербок під час візиту до Пекіна застерегла Китай від військової підтримки росії. Вона наголосила, що постачання бойових дронів призведе до ескалації та матиме серйозні наслідки для відносин.

Війна • 2 грудня, 09:33 • 17133 перегляди

Біля Філіппін виявили російський підводний човен: президент острівної країни висловив занепокоєння

Фрегат ВМС Філіппін виявив російський підводний човен UFA 490 за 80 морських миль від узбережжя. Президент Філіппін висловив занепокоєння щодо присутності човна у виключній економічній зоні країни.

Новини Світу • 2 грудня, 09:17 • 16529 перегляди

Disney показала перший тизер нової кіноадаптації "Ліло та Стіч"

Disney представила 30-секундний тизер live-action версії мультфільму "Ліло та Стіч". Прем'єра фільму з Кріс Сандерсом у головній ролі відбудеться 23 травня 2025 року.

Культура • 26 листопада, 09:34 • 98357 перегляди

США та Філіппіни підписали нову військову угоду - що це змінить у регіоні?

Філіппіни і США підписали угоду про спільне використання військової розвідки та будівництво координаційного центру. Пакт GSOMIA дозволить країнам безпечно обмінюватися секретною військовою інформацією.

Новини Світу • 18 листопада, 10:43 • 16425 перегляди

Філіппіни евакуюють півмільйона людей через наближення супертайфуну Ман-і

Супертайфун Ман-і з вітрами до 230 км/год наближається до острова Лусон на Філіппінах. Влада евакуює понад 500 тисяч людей через загрозу катастрофічних штормових припливів та руйнівних повеней.

Новини Світу • 17 листопада, 17:42 • 25981 перегляди

Джо Байден зустрівся з лідерами Південної Кореї та Японії: про що говорили

На саміті АТЕС у Лімі лідери США, Японії та Південної Кореї оголосили про створення Тристороннього секретаріату. Країни домовились про співпрацю з Філіппінами та засудили підтримку КНДР війни Росії проти України.

Новини Світу • 16 листопада, 07:14 • 18473 перегляди

Китай та Філіппіни: виник новий конфлікт через військовий корабель на спірному рифі

Китай звинуватив Філіппіни у несанкціонованій доставці вантажу на військовий корабель "Сьєрра-Мадре", що застряг на рифі Другого Томаса. Філіппінська берегова охорона підтвердила проведення ротації персоналу та доставку припасів.

Новини Світу • 15 листопада, 03:13 • 18273 перегляди

Китай створює нову карту у Південно-Китайськомі морі на тлі напруженості навколо спірних островів з Філіппінами

КНР публікує оновлену карту міста Саньша з новими позначеннями районів Парасель і Спратлі. Ці території є предметом територіальних суперечок між Китаєм та п'ятьма сусідніми країнами.

Новини Світу • 14 листопада, 11:00 • 14850 перегляди

Четвертий тайфун за місяць обрушився на Філіппіни

Тайфун "Тораджі" обрушився на Філіппіни, змусивши евакуювати 2500 сіл та закрити порти. Це вже четвертий тайфун менш ніж за місяць, попередні три забрали життя 159 людей.

Новини Світу • 11 листопада, 06:59 • 17608 перегляди

Китай викликав посла Філіппін через нові морські закони: що відбувається

Китай висловив протест через підписання Філіппінами нових законів про морські зони та архіпелажні шляхи. Пекін вважає, що ці закони загрожують стабільності в регіоні та порушують статус спірних територій.

Новини Світу • 8 листопада, 22:52 • 20806 перегляди