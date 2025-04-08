Над Філіппінами здійнявся стовп попелу на 4 км внаслідок вибуху вулкана Канлаон. Зберігається третій рівень небезпеки, є загроза лавових потоків.
Філіппіни та США розпочали спільні військові навчання "Cope Thunder", що триватимуть 12 днів. Мета навчань – підвищення боєготовності та вдосконалення спільних місій в умовах загрози Китаю.
У 2024 році зафіксовано 151 випадок екстремальної погоди, що призвело до масових переміщень населення та поглиблення продовольчої кризи. Минулий рік став найспекотнішим за всю історію спостережень.
Родріго Дутерте затриманий в міжнародному аеропорту Маніли за ордером Міжнародного кримінального суду. Колишнього президента Філіппін звинувачують у злочинах проти людяності за його "війну з наркотиками".
Під час групового дайвінгу біля Філіппінських островів загинули двоє громадян рф. Один став жертвою нападу акули, інший потонув через втрату свідомості у сильній течії.
В аеропорту Торонто Пірсон літак Delta Air Lines здійснив аварійну посадку через складні погодні умови. 18 пасажирів постраждало, троє в критичному стані, включаючи дитину.
Міноборони Тайваню зафіксувало 6 китайських повітряних куль протягом доби. Також було помічено 9 військових літаків, 6 кораблів та 2 офіційних судна КНР поблизу острова.
У провінції Магінданао-дель-Сур розбився легкомоторний літак, зафрахтований американськими військовими. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо людей.
Філіппіни та США здійснили спільне повітряне патрулювання над Південно-Китайським морем за участі винищувачів FA-50 та бомбардувальників B1-B. Китайські військові кораблі помічені у морській зоні Філіппін.
Філіппіни зупинили наукові дослідження у Південно-Китайському морі після інциденту з китайськими військовими. Китайські судна переслідували філіппінські човни під час збору зразків піску біля острова Тіту.
Єменські повстанці-хусити звільнили 25 членів екіпажу судна Galaxy Leader, серед яких були українці. Звільнення відбулося за посередництва Оману як частина угоди про припинення вогню в Секторі Гази.
П'яті спільні морські навчання США та Філіппін відбулися в Південно-Китайському морі за участі авіаносної групи. Маневри проходили на тлі напруженості з Китаєм через присутність його кораблів у морській зоні Філіппін.
Філіппіни виявили китайський корабель берегової охорони довжиною 165 метрів у своїй економічній зоні. У відповідь країна направила два судна та подала дипломатичний протест.
Президент США зустрівся з прем'єром Японії та президентом Філіппін для обговорення безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Особлива увага приділена загрозам у Південно-Китайському морі та економічній співпраці.
У 2024 році середня температура в Китаї досягла рекордних 10,92°C, що на 1,03°C вище норми. Країна також зазнала руйнівних повеней, які призвели до людських жертв та масових евакуацій.
У п’ятницю Китай висловив претензії до Філіппін, звинувативши їх у провокаціях у спірних водах Південно-Китайського моря.
Китай розгорнув найбільший за останні три десятиліття військово-морський флот у регіональних водах біля Тайваню. Зафіксовано 47 військових літаків, 12 військових кораблів та активність берегової охорони.
На Філіппінах почалося потужне виверження вулкана Канлаон, що спричинило масову евакуацію 87 тисяч людей. Влада оголосила зону небезпеки в радіусі 6 км та підвищила рівень тривоги до третього рівня.
На Філіппінах троє людей померли та 32 госпіталізовані після споживання м'яса морської черепахи, що під загрозою зникнення. Тварину приготували як традиційну страву адобо в прибережному селі.
У Східній Азії виявлено новий вид стародавньої людини Juluren з мозком більшим, ніж у сучасного Homo sapiens. Скам'янілості, знайдені в Китаї, мають унікальні характеристики, що відрізняють їх від інших відомих гомінідів.
Глава МЗС Німеччини Бербок під час візиту до Пекіна застерегла Китай від військової підтримки росії. Вона наголосила, що постачання бойових дронів призведе до ескалації та матиме серйозні наслідки для відносин.
Фрегат ВМС Філіппін виявив російський підводний човен UFA 490 за 80 морських миль від узбережжя. Президент Філіппін висловив занепокоєння щодо присутності човна у виключній економічній зоні країни.
Disney представила 30-секундний тизер live-action версії мультфільму "Ліло та Стіч". Прем'єра фільму з Кріс Сандерсом у головній ролі відбудеться 23 травня 2025 року.
Філіппіни і США підписали угоду про спільне використання військової розвідки та будівництво координаційного центру. Пакт GSOMIA дозволить країнам безпечно обмінюватися секретною військовою інформацією.
Супертайфун Ман-і з вітрами до 230 км/год наближається до острова Лусон на Філіппінах. Влада евакуює понад 500 тисяч людей через загрозу катастрофічних штормових припливів та руйнівних повеней.
На саміті АТЕС у Лімі лідери США, Японії та Південної Кореї оголосили про створення Тристороннього секретаріату. Країни домовились про співпрацю з Філіппінами та засудили підтримку КНДР війни Росії проти України.
Китай звинуватив Філіппіни у несанкціонованій доставці вантажу на військовий корабель "Сьєрра-Мадре", що застряг на рифі Другого Томаса. Філіппінська берегова охорона підтвердила проведення ротації персоналу та доставку припасів.
КНР публікує оновлену карту міста Саньша з новими позначеннями районів Парасель і Спратлі. Ці території є предметом територіальних суперечок між Китаєм та п'ятьма сусідніми країнами.
Тайфун "Тораджі" обрушився на Філіппіни, змусивши евакуювати 2500 сіл та закрити порти. Це вже четвертий тайфун менш ніж за місяць, попередні три забрали життя 159 людей.
Китай висловив протест через підписання Філіппінами нових законів про морські зони та архіпелажні шляхи. Пекін вважає, що ці закони загрожують стабільності в регіоні та порушують статус спірних територій.