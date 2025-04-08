Четвертий тайфун за місяць обрушився на Філіппіни

Тайфун "Тораджі" обрушився на Філіппіни, змусивши евакуювати 2500 сіл та закрити порти. Це вже четвертий тайфун менш ніж за місяць, попередні три забрали життя 159 людей.