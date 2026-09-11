Фінал US Open 2026 серед жінок: хто розіграє головний титул

У неділю, 13 вересня, у Нью-Йорку пройде фінал Відкритого чемпіонату США з тенісу 2026, де зустрінуться "нейтральна" росіянка Аріна Сабалєнка та представниця Казахстану Єлєна Рибакіна, пише УНН.

Хто зіграє у фінальному матчі жіночого одиночного розряду

У неділю, 13 вересня, о 23:00 на корті Arthur Ashe Stadium у Нью-Йорку у фіналі US Open зустрінуться "нейтральна" Аріна Сабалєнка та представниця Казахстану Єлєна Рибакіна.

Загалом для "нейтральної" росіянки це буде вже шостий фінал турніру серії Grand Slam. Раніше вона двічі вигравала Відкритий чемпіонат США, також двічі тріумфувала на Australian Open та одного разу виходила до фіналу Ролан Гаррос.

Для представниці Казахстану цей фінал мейджору стане третім у кар'єрі, цього року Рибакіна вже виграла Australian Open, а у 2022-му вона тріумфувала на Вімблдоні. Найкращим результатом на US Open для тенісистки було 1/8 фіналу у 2025 році.

Букмекери у цьому протистоянні віддають перевагу росіянці, на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом 1,72. На перемогу Рибакіної - 2,16.

Шлях фіналісток до вирішального матчу

На шляху до фіналу, Сабалєнка здолала колумбійку Камілу Осоріо (2:0), "нейтральну" Поліну Яценко (2:0), узбекистанку Каміллу Рахімову (2:1), американку Тейлор Таусенд (2:1), чешку Лінду Носкову та американку Джессіку Пегулу (2:0).

Рибакіна на шляху до фіналу здолала американку Теу Фродін (2:0), іспанку Джессіку Бузас (2:0), українку Юлію Стародубцеву (2:0), японку Наомі Осаку (2:0), китаянку Цінь Вень Чжен (2:1) та американку Коко Гофф (2:1).

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Які призові отримає переможниця

Загальний призовий фонд US Open становить 108 млн доларів США, з яких переможець отримає 5,5 млн доларів, а фіналіст - 2,8 млн доларів.

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Як виступили українки на турнірі

Україна на турнірі була представлена шістьма спортсменками. Першими турнір залишили Ангеліна Калініна, яка поступилася японці Хімено Сакацуме, та Даяна Ястремська, яка вилетіла від італійки Лукреції Стефаніні.

Марта Костюк у 1/8 поступилася Носковій, Юлія Стародубцева поступилася у 1/16 фіналу фіналістці турніру Рибакіній, а Калініна залишила турнір у 1/32, поступившись Александрі Еалі з Філіппін.

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