Костюк вибила “нейтральну” росіянку Александрову на US Open 2026 і вийшла до 1/8
Київ • УНН
Марта Костюк перемогла Єкатерину Александрову 2:0 та вийшла до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США 2026. Її суперниця визначиться з пари Лі—Носкова.
Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США 2026, перемігши "нейтральну" росіянку Єкатерину Александрову, передає УНН.
Деталі
Поєдинок завершився на користь Костюк - 2:0. Перший сет завершився з рахунком 6:3, а другий - 6:2.
Костюк у 1/8 зіграє проти переможниці пари Енн Лі - Лінда Носкова.
Зазначимо, вночі інша українка - Юлія Стародубцева перемогла Марію Саккарі з Греції та вийшла до 1/16 фіналу турніру.
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