Що святкують 10 вересня в Україні та світі

10 вересня у світі відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам під егідою ВООЗ, День вчителя в Китаї та Національний день Гібралтару. У церковному календарі за новим стилем вшановують святих мучениць Мінодору, Митродору і Німфодору, а за старим — відзначають знайдення мощей преподобного Йова Почаївського, пише УНН.

Всесвітній день запобігання самогубствам (World Suicide Prevention Day)

Офіційна глобальна ініціатива, заснована у 2003 році Міжнародною асоціацією із запобігання самогубствам (IASP) за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Мета дня — привернути увагу суспільства та урядів до проблеми суїциду як однієї з провідних причин передчасної смертності у світі, подолати стигматизацію ментальних розладів і розвивати доступні системи психологічної підтримки та кризового втручання.

Всесвітній день макіяжу (International Makeup Day)

Неофіційне міжнародне свято, присвячене мистецтву візажу, самовираженню через косметику та історії краси. Подія об'єднує професійних візажистів, гримерів, б'юті-блогерів та любителів макіяжу, підкреслюючи роль естетичної індустрії в сучасній культурі та кінематографі.

День вчителя в Китаї (Teachers' Day)

Офіційне державне свято, засноване у 1985 році для підвищення соціального статусу педагогів та визнання їхнього внеску в розвиток суспільства. Дата обрана на початку навчального року, коли учні та студенти традиційно дарують викладачам квіти, листівки та висловлюють вдячність за їхню працю.

Національний день Гібралтару (Gibraltar National Day)

Головне державне свято британської заморської території, встановлене на згадку про перший референдум 10 вересня 1967 року, де мешканці Гібралтару більшістю голосів проголосували за збереження зв'язків із Великою Британією та відхилили пропозицію приєднання до Іспанії. Свято відзначається масовими родинними фестивалями, урочистими мітингами та одяганням у червоно-білі кольори національного прапора.

День дитини в Гондурасі (Dia del Niño)

Офіційне свято, засноване у 1953 році для захисту прав дітей, підтримки їхнього гармонійного розвитку та забезпечення доступу до якісної освіти й медицини. У цей день у школах, громадах та сім'ях організовують дитячі розважальні програми, карнавали та вручають подарунки.

День острова Сент-Джордж-Кей у Белізі (St. George's Caye Day)

Офіційне національне свято на згадку про вирішальну битву 10 вересня 1798 року, під час якої британські поселенці та поневолені жителі острова успішно відбили напад іспанського флоту, зберігши контроль над територією сучасного Белізу.

День пам'яті святих мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святих мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори — трьох рідних сестер-християнок із Віфінії, які за правління імператора Галерія (початок IV століття) відмовилися зректися віри й прийняли мученицьку смерть після жорстоких катувань. Також у цей день згадують преподобного Павла Слухняного, Печерського (що подвизався у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври в XIII столітті) та святителя Йоасафа.

За старим календарем віряни відзначають знайдення мощей преподобного Йова Почаївського (1659 рік) — видатного українського православного святого, ігумена Почаївської лаври, який у часи релігійних протистоянь XVII століття зміцнював православну віру, розбудовував монастир та опікувався друкарством. Також згадують святу мученицю Шушаніку (Сусанну), княгиню Ранську, чий подвиг описаний у давній грузинській літературі.