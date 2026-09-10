Что отмечают 10 сентября в Украине и мире

10 сентября в мире отмечают Всемирный день предотвращения самоубийств под эгидой ВОЗ, День учителя в Китае и Национальный день Гибралтара. В церковном календаре по новому стилю чтят святых мучениц Мино́дору, Митродо́ру и Нимфодо́ру, а по старому — отмечают обретение мощей преподобного Иова Почаевского, пишет УНН.

Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day)

Официальная глобальная инициатива, основанная в 2003 году Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств (IASP) при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Цель дня — привлечь внимание общества и правительств к проблеме суицида как одной из ведущих причин преждевременной смертности в мире, преодолеть стигматизацию психических расстройств и развивать доступные системы психологической поддержки и кризисного вмешательства.

Всемирный день макияжа (International Makeup Day)

Неофициальный международный праздник, посвящённый искусству визажа, самовыражению через косметику и истории красоты. Мероприятие объединяет профессиональных визажистов, гримёров, бьюти-блогеров и любителей макияжа, подчёркивая роль эстетической индустрии в современной культуре и кинематографе.

День учителя в Китае (Teachers' Day)

Официальный государственный праздник, учреждённый в 1985 году для повышения социального статуса педагогов и признания их вклада в развитие общества. Дата выбрана в начале учебного года, когда ученики и студенты традиционно дарят преподавателям цветы, открытки и выражают благодарность за их труд.

Национальный день Гибралтара (Gibraltar National Day)

Главный государственный праздник британской заморской территории, установленный в память о первом референдуме 10 сентября 1967 года, на котором жители Гибралтара большинством голосов проголосовали за сохранение связей с Великобританией и отвергли предложение о присоединении к Испании. Праздник отмечают массовыми семейными фестивалями, торжественными митингами и ношением одежды красно-белых цветов национального флага.

День ребёнка в Гондурасе (Dia del Niño)

Официальный праздник, учреждённый в 1953 году для защиты прав детей, поддержки их гармоничного развития и обеспечения доступа к качественному образованию и медицинской помощи. В этот день в школах, общинах и семьях организуют детские развлекательные программы, карнавалы и вручают подарки.

День острова Сент-Джордж-Кей в Белизе (St. George's Caye Day)

Официальный национальный праздник в память о решающей битве 10 сентября 1798 года, во время которой британские поселенцы и порабощённые жители острова успешно отбили нападение испанского флота, сохранив контроль над территорией современного Белиза.

День памяти святых мучениц Мино́доры, Митродо́ры и Нимфодо́ры

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святых мучениц Мино́доры, Митродо́ры и Нимфодо́ры — трёх родных сестёр-христианок из Вифинии, которые во время правления императора Галерия (начало IV века) отказались отречься от веры и приняли мученическую смерть после жестоких пыток. Также в этот день вспоминают преподобного Павла Послушливого, Печерского (подвизавшегося в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры в XIII веке) и святителя Иоасафа.

По старому календарю верующие отмечают обретение мощей преподобного Иова Почаевского (1659 год) — выдающегося украинского православного святого, игумена Почаевской лавры, который во времена религиозных противостояний XVII века укреплял православную веру, развивал монастырь и занимался попечением о типографии. Также вспоминают святую мученицу Шушаник (Сусанну), княгиню Ранскую, чей подвиг описан в древней грузинской литературе.