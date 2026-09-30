В Токио уже 34 дня непрерывно льёт дождь
Киев • УНН
В центре Токио дождь идёт 34-й день подряд, побив рекорд 2019 года. За сентябрь выпало 629 мм осадков, что втрое превышает среднее количество за весь сентябрь.
Токио обновил погодный рекорд после более чем месяца почти непрерывных осадков. Во вторник в центральной части японской столицы дождь зафиксировали уже 34-й день подряд — более продолжительной серии за всё время наблюдений здесь ещё не было, сообщает УНН со ссылкой на Kyodo News.
Детали
Отмечается, что предыдущий максимум держался с 2019 года. Тогда дождливая погода сохранялась 33 дня — с конца июня до конца июля.
Наибольшее количество осадков в течение текущей полосы составило 156 миллиметров 21 сентября. В центральной части Токио к понедельнику выпало 629 мм осадков, что примерно втрое превышает среднее количество за весь сентябрь
Ожидается, что дожди продолжатся, преимущественно на востоке Японии, примерно до четверга, частично из-за осеннего дождевого фронта.
Напомним
На прошлой неделе по меньшей мере 7 человек погибли в Японии в результате тайфуна «Дуфан», ещё более 20 получили ранения, несколько человек считаются пропавшими без вести. Десятки тысяч домохозяйств вблизи Токио остались без электричества.
Землетрясение в Японии потрясло Токио, пострадали 37 человек23.08.26, 07:59 • 9728 просмотров