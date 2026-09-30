В Токио уже 34 дня непрерывно льёт дождь

$44.820.0350.970.16
ukenru
22:52 • 3450 просмотра
Переговоры по Украине могут начаться в скором времени — Вадефуль
21:23 • 10063 просмотра
Дроны атаковали Харьков: повреждены дома и автомобили, пострадал ребёнок
17:59 • 25224 просмотра
В Киеве после атак на дата-центры возможны сбои в оплате проезда — как расплатиться
29 сентября, 17:28 • 25241 просмотра
Зеленский утвердил дальнобойные операции на октябрь и сделал заявление о противодействии реактивным "шахедам"Photo
29 сентября, 16:13 • 34713 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы
Эксклюзив
29 сентября, 15:26 • 23553 просмотра
Какой погоды ждать украинцам в начале октября — синоптики дали прогноз
29 сентября, 14:54 • 20973 просмотра
"Просто конченые выродки" — Зеленский заявил, что враг сбросил на центр Сум четыре КАБа, есть погибшиеPhoto
29 сентября, 14:38 • 30059 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo
29 сентября, 14:30 • 15680 просмотра
Лидеры ЕС собираются призвать Украину к "интенсификации" реформ - СМИ
29 сентября, 14:15 • 11171 просмотра
Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.1м/с
84%
761мм
Популярные новости
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 29049 просмотра
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв29 сентября, 16:32 • 26933 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 21892 просмотра
Водный кризис на Днестре углубляется: Украина больше не может обеспечить минимальный сброс воды29 сентября, 17:41 • 18661 просмотра
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo19:04 • 12672 просмотра
публикации
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв29 сентября, 16:32 • 26946 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы29 сентября, 16:13 • 34726 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo29 сентября, 14:38 • 30065 просмотра
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto29 сентября, 12:47 • 37445 просмотра
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия29 сентября, 12:41 • 31255 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo19:04 • 12675 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 21896 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 29052 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 38513 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 40262 просмотра
Актуальное
Ту-95
Х-101
Facebook
Instagram
Социальная сеть

В Токио уже 34 дня непрерывно льёт дождь

Киев • УНН

 • 966 просмотра

В центре Токио дождь идёт 34-й день подряд, побив рекорд 2019 года. За сентябрь выпало 629 мм осадков, что втрое превышает среднее количество за весь сентябрь.

В Токио уже 34 дня непрерывно льёт дождь

Токио обновил погодный рекорд после более чем месяца почти непрерывных осадков. Во вторник в центральной части японской столицы дождь зафиксировали уже 34-й день подряд — более продолжительной серии за всё время наблюдений здесь ещё не было, сообщает УНН со ссылкой на Kyodo News.

Детали

Отмечается, что предыдущий максимум держался с 2019 года. Тогда дождливая погода сохранялась 33 дня — с конца июня до конца июля.

Наибольшее количество осадков в течение текущей полосы составило 156 миллиметров 21 сентября. В центральной части Токио к понедельнику выпало 629 мм осадков, что примерно втрое превышает среднее количество за весь сентябрь

— говорится в статье.

Ожидается, что дожди продолжатся, преимущественно на востоке Японии, примерно до четверга, частично из-за осеннего дождевого фронта.

Напомним

На прошлой неделе по меньшей мере 7 человек погибли в Японии в результате тайфуна «Дуфан», ещё более 20 получили ранения, несколько человек считаются пропавшими без вести. Десятки тысяч домохозяйств вблизи Токио остались без электричества.

Землетрясение в Японии потрясло Токио, пострадали 37 человек23.08.26, 07:59 • 9728 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПогода и окружающая среда
Токио
Япония