Нарухито и Масако поклонились мемориалу, отметив 80-ю годовщину битвы за Иводзиму. Остров, где погибли тысячи солдат, закрыт для гражданских.
Рэпер Канье Уэст поехал в Токио после споров с Ким Кардашьян по поводу музыкального сотрудничества их дочери Норт с Playboi Carti. Уэст раскритиковал Carti и заявил, что у мужчины должно быть последнее слово в отношении детей.
Япония создала Объединенное оперативное командование для лучшей координации войск. Это ответ на вызовы со стороны Китая и Северной Кореи, а также укрепление партнерства с США.
Tesla планирует запустить сервис беспилотных такси в Остине летом 2025 года. Компания также анонсировала выпуск робота Optimus и масштабное производство «кибертакси» до 2026 года.
На Таймс-сквер в Нью-Йорке собрался миллион людей для празднования Нового года с традиционным падением праздничного шара. Несмотря на дождь и усиленные меры безопасности, шоу включало выступления звезд и тонну конфетти.
Япония отметила Новый год традиционным колокольным звоном в храме Токудай-дзи. Южная Корея отменила праздничные представления из-за авиакатастрофы Boeing 737, унесшей жизни 179 человек.
Британская актриса Оливия Хасси умерла в своем доме 27 декабря. За свою карьеру она снялась в более 50 проектах, включая культовую роль Джульетты в 15-летнем возрасте.
Солнечный зонд Parker Solar Probe от NASA приблизится к Солнцу на рекордное расстояние 6,2 млн км 24 декабря. Аппарат будет двигаться со скоростью 690 000 км/ч при температуре щита 930°C.
Waymo начнет тестировать беспилотные такси в Токио в начале 2025 года в сотрудничестве с GO и Nihon Kotsu. Тестирование охватит семь ключевых районов города и станет первым опытом компании с левосторонним движением.
Японская актриса и певица Михо Накаяма умерла в возрасте 54 лет в своем доме в Токио. Ее тело обнаружили в ванной после того, как она не появилась на работе.
Основатель Alibaba Джек Ма совершил редкий публичный визит в штаб-квартиру компании в Китае. Его возвращение происходит на фоне попыток Пекина восстановить доверие к частному сектору после длительного давления на технологические компании.
Наоми Аримото из Японии собирает пластиковые отходы на пляже и использует их для декора ногтей в своем салоне. Мастер стремится привлечь внимание к проблеме загрязнения через креативный подход к маникюру.
Украина и Япония подписали соглашение об усилении взаимодействия в сфере безопасности информации. Япония предоставила Украине помощь на 12,1 млрд долларов и планирует выделить еще 3 млрд из замороженных российских активов.
В Токио арестовали американского туриста за вандализм в храме Мэйдзи Джингу. Инцидент произошел на фоне роста случаев неподобающего поведения туристов в Японии, которая приняла почти 27 миллионов посетителей в 2023 году.
Сигеру Исиба задремал во время парламентского голосования за его кандидатуру на должность премьер-министра Японии. Пресс-секретарь объяснил инцидент действием сильных лекарств от простуды.
Президент Sony сообщил об успешных продажах PlayStation 5 Pro, несмотря на высокую цену. Компания достигла 77,7 млн продаж игр и увеличила базу пользователей PlayStation Network до 116 млн.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости реакции на привлечение северокорейских войск в войну. Он приехал на переговоры с высокопоставленными чиновниками во время визитов в Японию и Южную Корею.
Токийская компания Sakana AI, поддерживаемая Nvidia, планирует выпустить свой первый коммерческий AI-продукт в 2025 году. Стартап разрабатывает технологию ИИ для генерации текста, изображений, видео и кода.
Концентрация трех основных парниковых газов достигла новых максимумов в 2023 году. Текущие меры приведут лишь к снижению выбросов на 2,6% к 2030 году вместо необходимых 43%.
Представитель Nvidia заявил о будущей "человеческой форме" искусственного интеллекта. По его словам, японские технологии будут способствовать развитию ИИ не только в создании гуманоидов, но и в реальных операциях.
В Токио 49-летний мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание штаб-квартиры Либерально-демократической партии Японии. Нападение произошло за 8 дней до досрочных парламентских выборов на фоне коррупционных скандалов в партии.
Японская компания Prodrone планирует открыть бизнес по выявлению наземных мин в Украине с помощью дронов. Проект планируют коммерциализировать до 2025 финансового года в сотрудничестве с токийской консалтинговой фирмой Padeco.
УНН предлагает подборку из пяти японских фильмов разных жанров для просмотра на выходных. Среди них драмы, боевики и фантастика, раскрывающие темы семьи, справедливости и самопознания.
Районы Сибуя и Шиндзюку в Токио запретили употребление алкоголя на улицах для борьбы с проблемами чрезмерного туризма. Запрет действует постоянно в Сибуи и на праздники в Синдзюку.
В Токио модернизируют систему подземных тоннелей для сбора дождевой воды из-за усиления осадков. Проект стоимостью 1,63 млрд долларов предотвращает затопление, но требует расширения из-за роста количества экстремальных осадков.
Российский самолет Ил-38 трижды нарушил воздушное пространство Японии 23 сентября. В ответ японские истребители впервые применили сигнальные ракеты, а Токио подало жесткий протест российскому правительству.
Чжан Юфэй завоевала шесть олимпийских наград на Играх в Париже, став самой успешной спортсменкой турнира. Француз Леон Маршан лидирует по количеству золотых медалей, завоевав пять наград.
Фумио Кисида отменил визит в Центральную Азию из-за повышенной вероятности разрушительного землетрясения в Японии. Эксперты предупредили о возможном мегаземлетрясении, премьер решил остаться в стране для управления кризисом.
8 августа украинские олимпийцы выступят в художественной гимнастике, скалолазании, гребле, пятиборье, борьбе и тяжелой атлетике. Накануне Александр Хижняк получил золотую медаль по боксу.
Южная Корея, Япония и США подписали документ о сотрудничестве в сфере безопасности против угроз КНДР. Меморандум предусматривает политические консультации, обмен информацией и совместные учения.