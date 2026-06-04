Япония и Филиппины усиливают сотрудничество по Тайваню на фоне более осторожной позиции США

Япония и Филиппины активизируют оборонное сотрудничество и все более откровенно высказываются по поводу безопасности Тайваня, в то время как администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует более сдержанный подход к этому вопросу. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Лидеры обеих стран в последние месяцы заявляли, что потенциальный конфликт вокруг Тайваня может напрямую повлиять на их безопасность. На прошлой неделе Токио и Манила договорились углубить военные связи, инициировать новые оборонные консультации и начать переговоры по обмену военной информацией и морским границам.

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Особое недовольство Пекина вызвали переговоры по морским границам, охватывающие районы к востоку от Тайваня, где Китай также заявляет о своих правах. В ответ китайская береговая охрана усилила патрулирование в этом районе и предупредила о возможных контрмерах.

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На этом фоне Вашингтон демонстрирует более осторожную риторику. Во время визита в Пекин Дональд Трамп поддержал идею "стратегической стабильности" в отношениях с Китаем, а глава Пентагона Пит Хегсет во время форума по безопасности в Сингапуре впервые за многие годы не упомянул Тайвань в своей программной речи. В то же время остается неопределенной судьба пакета американской военной помощи Тайваню на 14 млрд долларов.

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Аналитики считают, что Япония и Филиппины пытаются укрепить собственную систему безопасности на фоне опасений относительно уменьшения роли США в регионе. Кроме того, союзники Вашингтона стремятся создать более широкую сеть партнерств для сдерживания растущего влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

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