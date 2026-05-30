США и Китай обменялись высылками журналистов вскоре после визита Трампа в Пекин

Администрация Трампа аннулировала визу журналисту Синьхуа из-за высылки корреспондентки NYT из Китая. Издание призвало обе страны пересмотреть решение.

Администрация президента США Дональда Трампа аннулировала визу сотрудника китайского государственного агентства "Синьхуа" в ответ на решение Пекина выслать корреспондентку The New York Times Вивиан Ван. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным AP, решение Вашингтона стало реакцией на высылку журналистки The New York Times из Китая. В США подтвердили, что виза китайского журналиста была аннулирована, хотя его имя официально не разглашается.

Изгнание Вивиан Ван стало редким случаем выдворения американского журналиста из Китая. По информации издания, причиной могла стать ее косвенная связь с мероприятием DealBook, на котором выступал лидер Тайваня, хотя сама журналистка участия в нем не принимала.

The New York Times призвала отменить решение

В The New York Times заявили, что не поддерживают ограничение работы журналистов и призвали обе страны пересмотреть свои решения. Исполнительный редактор издания Джозеф Кан подчеркнул, что высылка Ван "еще больше усложнит для мировой аудитории получение точных, независимых и глубоких репортажей о второй по величине экономике мира в критическое время".

Посольство Китая в Вашингтоне пока не комментировало ситуацию. Инцидент произошел всего через несколько дней после визита Дональда Трампа в Пекин и его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

