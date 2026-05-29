Румыния призвала НАТО ускорить поставки ПВО из-за атаки дрона

Румыния официально обратилась к НАТО с просьбой ускорить поставки средств противовоздушной обороны. Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою в комментарии Politico, передает УНН.

Это неприемлемое и грубое нарушение нашего воздушного пространства. У нас есть подтверждение, что это российский беспилотник - сказала Цою.

Она добавила, что главнокомандующий НАТО, американский генерал Алексус Гринкевич согласился с предыдущими предложениями Бухареста по передислокации военной техники в страну. В ответ на инцидент с беспилотником она заявила, что Румыния попросит ускорить ее доставку.

Как пишет издание, она не стала утверждать, что Бухарест применит статью 4 Договора об Альянсе, которая обязывает членов альянса собраться на срочные переговоры.

Румыния также принимает дипломатические меры в ответ.

Мы вызвали российского посла… чтобы сообщить, что мы закроем генеральное консульство в Констанце, а российский генеральный консул будет выслан - отметила Цою.

Министерство обороны Румынии официально подтвердило, что в ночь на 29 мая российский беспилотник нарушил воздушное пространство страны и упал на жилой дом в городе Галац. В результате инцидента пострадали два человека.

Президент Румынии Никушор Дан объявил, что генеральный консул россии в Констанце будет объявлен персоной нон грата, а консульство закроют.