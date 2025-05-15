Индия и Пакистан договорились о прекращении огня после переговоров при посредничестве США. Новые переговоры между странами
запланированы на 12 мая.
Министр иностранных дел Пакистана заявил, что Исламабад всегда стремился к миру в регионе, но без уступок суверенитету. Решению
предшествовали ракетные удары Индии и воздушный бой.
Министр иностранных дел Пакистана заявил, что Исламабад ответит взаимностью, если Индия прекратит эскалационные действия. Это
произошло после нового раунда военных операций между странами.