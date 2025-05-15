Індія та Пакистан домовились про припинення вогню після переговорів за посередництва США. Нові переговори між країнами заплановані
на 12 травня.
Міністр закордонних справ Пакистану заявив, що Ісламабад завжди прагнув миру в регіоні, але без поступок суверенітету. Рішенню
передували ракетні удари Індії та повітряний бій.
Міністр закордонних справ Пакистану заявив, що Ісламабад відповість взаємністю, якщо Індія припинить ескалаційні дії. Це сталося після нового раунду військових операцій між країнами.