Пакистан заявляє, що індійські та пакистанські армії домовилися про припинення вогню до неділі

Офіцери індійської та пакистанської армій провели напередодні та сьогодні переговори і домовилися продовжити припинення вогню до неділі. Про це оголосив у Сенаті міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар.

Передає УНН із посиланням на AFP.

У Ісламабаді заявили про плани продовження припинення вогню. Міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар (він також є віце-прем'єр-міністром), підтвердив:

Сьогодні ми мали розмову, і припинення вогню діє до 18 травня

Вказується, що перемовини між сторонами на цю тему проходили в середу та четвер.

Також нещодавно міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх заявив, що "ядерний арсенал Пакистану має бути поставлений під нагляд МАГАТЕ". Заява прозвучала після того, як Індія та Пакистан у четвер звинуватили одне одного у нездатності належним чином контролювати свою ядерну зброю, лише через кілька днів після їхньої найсерйознішої військової конфронтації за два десятиліття.

Якщо вони повинні турбуватися, то МАГАТЕ та міжнародна спільнота повинні турбуватися про неодноразові польоти та інциденти, пов’язані з незаконним перевезенням ядерних та радіоактивних матеріалів в Індії

Прем'єр-міністр Індії заявляв, що пауза в бойових діях з Пакистаном не є кінцем наступальної операції Індії та наголосив, що Індія уважно стежитиме.

Керівники міністерств оборони Індії та Пакистану обговорили припинення вогню та скорочення військових сил на кордоні.

Обговорювалися питання, пов'язані зі збереженням зобов'язання, згідно з яким дві сторони не повинні робити жодного пострілу. .. Було домовлено, що обидві сторони розглянуть негайні заходи для забезпечення скорочення військ на кордонах та в передових районах