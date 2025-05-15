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Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський
15:22 • 2116 перегляди

Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

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Пакистан заявляє, що індійські та пакистанські армії домовилися про припинення вогню до неділі

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Індійські та пакистанські військові домовились про припинення вогню до неділі, 18 травня. Перемовини проходили напередодні, про що заявив міністр закордонних справ Пакистану.

Пакистан заявляє, що індійські та пакистанські армії домовилися про припинення вогню до неділі

Офіцери індійської та пакистанської армій провели напередодні та сьогодні переговори і домовилися продовжити припинення вогню до неділі. Про це оголосив у Сенаті міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

У Ісламабаді заявили про плани продовження припинення вогню. Міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар (він також є віце-прем'єр-міністром), підтвердив:

Сьогодні ми мали розмову, і припинення вогню діє до 18 травня

- заявив посадовець

Вказується, що перемовини між сторонами на цю тему проходили в середу та четвер.

Доповнення

Також нещодавно міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх заявив, що "ядерний арсенал Пакистану має бути поставлений під нагляд МАГАТЕ". Заява прозвучала після того, як Індія та Пакистан у четвер звинуватили одне одного у нездатності належним чином контролювати свою ядерну зброю, лише через кілька днів після їхньої найсерйознішої військової конфронтації за два десятиліття.

Якщо вони повинні турбуватися, то МАГАТЕ та міжнародна спільнота повинні турбуватися про неодноразові польоти та інциденти, пов’язані з незаконним перевезенням ядерних та радіоактивних матеріалів в Індії

- відповів Пакистан.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Індії заявляв, що пауза в бойових діях з Пакистаном не є кінцем наступальної операції Індії та наголосив, що Індія уважно стежитиме. 

Керівники міністерств оборони Індії та Пакистану обговорили припинення вогню та скорочення військових сил на кордоні. 

Обговорювалися питання, пов'язані зі збереженням зобов'язання, згідно з яким дві сторони не повинні робити жодного пострілу. .. Було домовлено, що обидві сторони розглянуть негайні заходи для забезпечення скорочення військ на кордонах та в передових районах 

- заявили в армії Індії.

Трамп пообіцяв посилити торгівлю з Індією та Пакистаном після угоди про припинення вогню11.05.25, 16:57 • 6300 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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