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Трамп зробив заяву після відмови путіна почати перемир'я з 12 травня: подробиці
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Трамп пообіцяв посилити торгівлю з Індією та Пакистаном після угоди про припинення вогню

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Президент США пообіцяв збільшити обсяги торгівлі з Індією та Пакистаном після угоди про припинення вогню. Також Трамп готовий допомогти у вирішенні конфлікту щодо Кашміру.

Трамп пообіцяв посилити торгівлю з Індією та Пакистаном після угоди про припинення вогню

Президент США Дональд Трамп пообіцяв збільшити обсяги торгівлі з Індією та Пакистаном на тлі досягнення угоди про припинення вогню між двома країнами, аби закінчити конфлікт. Про це повідомляє Fox News, пише УНН.

Деталі

"Хоча це навіть не обговорювалося, я збираюся істотно збільшити торгівлю з обома цими великими країнами", - написав Трамп у Truth Social. "Крім того, я буду працювати з вами обома, щоб подивитися, чи можна після "тисячі років" знайти рішення щодо Кашміру. Хай благословить Бог керівництво Індії та Пакистану за добре виконану роботу!!!"

Перемир’я, укладене за активної участі США, залишається крихким. У неділю, після кількох днів інтенсивних бойових дій, було зафіксовано артилерійські обстріли в індійському Кашмірі. Напади сталися в прикордонних районах, де знову спостерігалися відключення електроенергії — як і в попередні вечори.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, у суботу, 10 травня, в індійському штаті Джамму і Кашмір пролунали вибухи.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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