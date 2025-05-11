Трамп пообещал усилить торговлю с Индией и Пакистаном после соглашения о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп пообещал увеличить объемы торговли с Индией и Пакистаном на фоне достижения соглашения о прекращении огня между двумя странами, чтобы закончить конфликт. Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.

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"Хотя это даже не обсуждалось, я собираюсь существенно увеличить торговлю с обеими этими великими странами", - написал Трамп в Truth Social. "Кроме того, я буду работать с вами обоими, чтобы посмотреть, можно ли после "тысячи лет" найти решение по Кашмиру. Да благословит Бог руководство Индии и Пакистана за хорошо выполненную работу!!!"

Перемирие, заключенное при активном участии США, остается хрупким. В воскресенье, после нескольких дней интенсивных боевых действий, были зафиксированы артиллерийские обстрелы в индийском Кашмире. Нападения произошли в приграничных районах, где снова наблюдались отключения электроэнергии - как и в предыдущие вечера.

Напомним

Ранее сообщалось, в субботу, 10 мая, в индийском штате Джамму и Кашмир прогремели взрывы.