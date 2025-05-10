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Війна Індії і Пакистану: у штаті Джамму і Кашмір пролунали вибухи після припинення вогню

Київ • УНН

 • 1104 перегляди

В штаті Джамму і Кашмір пролунали вибухи після припинення вогню між Індією та Пакистаном. Жителі чули проліт снарядів, інформації про жертви та руйнування немає.

Війна Індії і Пакистану: у штаті Джамму і Кашмір пролунали вибухи після припинення вогню

У суботу, 10 травня, в індійському штаті Джамму і Кашмір пролунали вибухи. Це сталось після припинення бойових дій між Індією і Пакистаном, повідомляє Sky News, передає УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, жителі штату бачили і чули проліт снарядів і вибухи в небі. Про загиблих і постраждалих, а також руйнування наразі не повідомляється.

Додатково

Міністр закордонних справ Пакистану Мохаммад Ісхак Дар підтвердив припинення бойових дій з Індією. У міністерстві закордонних справ Індії підтвердили припинення обстрілів.

До того президент США Дональд Трамп повідомив, що Індія і Пакистан домовились про повне припинення вогню. Це сталося після переговорів за посередництва Сполучених Штатів.

Контекст

Між Індією і Пакистаном напружені стосунки з 1947 року через регіон Кашмір: його обидві країни вважають своєю територією. У другій половині ХХ століття між Індією і Пакистаном відбулись три великі війни і низка збройних конфліктів.

Більшість населення Кашміру складають мусульмани, але регіон є розділеним на індійську і пакистанську частини.

Нещодавно у регіоні Джамму і Кашмірі стався напад на туристів, в результаті якого загинуло 26 осіб. Відповідальність взяло на себе угруповання "Кашмірський опір", назвавши жертв агентами.

Індія і Пакистан оголосили про взаємне припинення віз і депортацію певних категорій громадян зі свої територій.

Нагадаємо

Ситуація між країнами загострилась після того, 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Повідомляється, що індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур".

Пізніше влада Пакистану повідомила, що 26 цивільних осіб загинули, 46 поранені.

МЗС Пакистану викликало індійського повіреного і висловило йому протест через бойові дії. У МЗС Індії відреагували на дії Пакистану: там заявили, що ракетні удари були завдані з метою зупинити заплановані атаки терористів.

Також УНН повідомляв, що між Індією та Пакистаном відбувся масштабний повітряний бій, в якому брали участь 125 винищувачів. При цьому літак жодної зі сторін не виходив за межі повітряного простору своєї країни.

У суботу, 10 травня, Уряд Пакистану оголосив про початок масштабної військової операції "Bunyan un Marsoos" у відповідь на дії з боку Індії.

Євген Устименко

Євген Устименко

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